Konrad Laimer confirma que se queda en el Bayern

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Konrad Laimer confirma que se queda en el Bayern

El centrocampista del Bayern de Múnich, Konrad Laimer, ha vinculado su futuro al gigante alemán firmando un nuevo contrato de larga duración válido hasta el verano de 2029. Según Goal.com, el experimentado jugador, que llegó hasta los 1/32 de final del Mundial 2026 con la selección nacional de Austria, compartió sus impresiones sobre el proceso de negociación de los últimos meses y su papel en el equipo, informa Goal.com informa Goal.com.

Un futbolista universal y la confianza de Vincent Kompany

Recientemente habían circulado diversos rumores debido a la prolongación de las negociaciones contractuales. Sin embargo, el deportista de 29 años recalcó que ni por un segundo pensó en marchar del Bayern y que siempre deseó quedarse en Múnich. Convertido en uno de los jugadores más polivalentes del equipo bajo la dirección de Vincent Kompany, Laimer rinde con el mismo éxito tanto en el lateral derecho como en el izquierdo y en el centro del campo defensivo.

Según citas difundidas por el medio iMiaSanMia, el jugador comentó lo siguiente sobre las tareas tácticas de la nueva temporada y su demarcación preferida: "Independientemente de dónde juegue, lo principal es estar en el campo. Me siento cómodo en distintas líneas. En los últimos dos años he jugado a menudo de lateral derecho y a veces de lateral izquierdo. Confío en poder ayudar al equipo con mis cualidades".

Negociaciones y planes de futuro

Al comentar los rumores surgidos en la prensa, Laimer señaló que este tipo de situaciones son parte inseparable del negocio del fútbol moderno. Según sus palabras, los contactos se interrumpieron durante un cierto período, pero después ambas partes llegaron rápidamente a un acuerdo. "Se escribió mucho, pero es normal. Siempre estuve tranquilo. Al principio no hubo contacto, luego se retomó el diálogo y todo se resolvió rápido. Siempre quise seguir en el club", afirmó.

El cuerpo técnico liderado por Vincent Kompany está aprovechando con eficacia las capacidades dinámicas del futbolista. El nuevo acuerdo representa un paso importante para el club munichoso, garantizando la estabilidad en la plantilla. Por su parte, Laimer no oculta su satisfacción por su renovación y confirma que está listo para alcanzar metas aún mayores junto al equipo.

Konrad LaimerBayern MúnichVincent KompanyFichajesBundesliga
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