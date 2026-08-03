El Liverpool sufre una abultada derrota ante el Leeds United en un amistoso

En su preparación para la nueva temporada, el equipo del Liverpool sufrió una derrota humillante en su primera prueba seria bajo las órdenes del entrenador Andoni Iraola. En el encuentro amistoso contra el Leeds United, el club de Merseyside comenzó ganando con dos goles de ventaja, pero terminó cediendo por 2-4. Según informa el diario AS, este partido dejó en evidencia la gran dependencia del equipo respecto a sus jugadores titulares. Así lo informa Goal.com informa .

El dominio en la primera parte y la táctica de Iraola

A los 7 minutos de juego, el Liverpool abrió el marcador. Tras un saque de falta ejecutado por Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez asistió de tacón y Luke Chambers cabeceó al fondo de la red. Este gol demostró la efectividad de la táctica del entrenador Andoni Iraola, centrada en aprovechar las jugadas a balón parado.

Durante la primera mitad, Florian Wirtz se convirtió en el gran protagonista sobre el césped. Mostrando un estado de forma excepcional en los partidos de pretemporada, el centrocampista se movió con inteligencia entre líneas, creando espacios libres para Jeremie Frimpong y Rio Ngumoha. A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, Wirtz aprovechó un pase de su excompañero del Bayer Leverkusen para anotar y ampliar la ventaja.

Asimismo, tras un peligroso disparo de Lukas Nmecha, el guardameta Giorgi Mamardashvili realizó dos paradas providenciales para salvar a su equipo de goles seguros. Al descanso, el Liverpool se marchó no con un 2-2, sino con un cómodo y sólido 2-0.

El drástico cambio en la segunda parte y la derrota

La segunda mitad cambió por completo el panorama del encuentro. Cuando la victoria parecía encarrilada, el entrenador Andoni Iraola se arriesgó y realizó tres sustituciones: Florian Wirtz, Alexander Isak y Dominik Szoboszlai abandonaron el campo. Esta decisión benefició al Leeds United y sentenció el destino del partido.

Brenden Aaronson recortó distancias en el minuto 60 y encendió la ofensiva del Leeds. Posteriormente, Dominic Calvert-Lewin brilló en la segunda parte firmando un doblete. El delantero aprovechó un balón suelto dentro del área para empatar el encuentro y acabar sellando una amplia victoria para su equipo.

Este partido demostró que el Liverpool aún arrastra problemas en cuanto a sus suplentes y la profundidad de plantilla. De cara al nuevo ciclo, el técnico deberá sacar conclusiones firmes para garantizar la estabilidad del equipo.