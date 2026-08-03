Xabi Alonso revela cómo ha sanado las cicatrices de su etapa en el Real Madrid

Xabi Alonso, quien asumió el cargo de entrenador del Chelsea, habló por primera vez abiertamente sobre las profundas «cicatrices» que quedaron en su carrera tras su salida del Real Madrid. Mientras el técnico español abre una nueva página profesional en el club londinense, destacó que su elección de Stamford Bridge se explica por una conexión emocional y profesional. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com, el entrenador trabajó en Madrid durante solo siete meses y fue despedido en enero de este año tras una derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Para el técnico, que llegó al club blanco tras una temporada histórica con el Bayer Leverkusen, este periodo se convirtió en una dura prueba. Hablando en la presentación de la gira de pretemporada en Australia, el estratega de 44 años admitió que necesitó algún tiempo para analizar el fracaso.

«Afortunadamente, no hay muchas lesiones de este tipo en mi carrera. Sí, me quedó una cicatriz, pero sanan. Ahora esta herida ha sanado y estoy listo para disfrutar de este nuevo paso y lleno de motivación, tal como cuando comencé a trabajar en Madrid», cita la publicación las palabras del entrenador español.

Revisión de los enfoques tácticos

Afirmando que ha analizado profundamente su estilo de entrenador y sus enfoques tácticos durante el periodo pasado, Xabi Alonso destacó que mantuvo una actitud muy crítica hacia sí mismo. Estudió en detalle qué funcionó y qué no funcionó durante su breve paso por el Real Madrid.

«Mirando hacia atrás, separo los aspectos buenos y lo que no funcionó. Fui muy crítico conmigo mismo, porque cuando todo no salió como se esperaba, pensé en lo que se podría haber hecho mejor», añadió el entrenador.

Un nuevo punto de partida para el Chelsea

Este nombramiento llega en un momento crucial para el club londinense. Tras haber cambiado de entrenador tres veces durante la temporada 2025-26, el Chelsea había terminado el campeonato pasado en el 10º puesto. Liberado de los partidos de competiciones europeas, el equipo centra ahora toda su atención en el éxito en el ámbito nacional.

Según Xabi Alonso, las dificultades y los bajones encontrados en Madrid lo han convertido en un técnico más fuerte. El entrenador destacó que esta experiencia agudizó sus perspectivas y espera que los resultados futuros sean mejores.