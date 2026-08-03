Xabi Alonso revela cómo ha sanado las cicatrices de su etapa en el Real Madrid

·64·Deportes
Xabi Alonso revela cómo ha sanado las cicatrices de su etapa en el Real Madrid

Xabi Alonso, quien asumió el cargo de entrenador del Chelsea, habló por primera vez abiertamente sobre las profundas «cicatrices» que quedaron en su carrera tras su salida del Real Madrid. Mientras el técnico español abre una nueva página profesional en el club londinense, destacó que su elección de Stamford Bridge se explica por una conexión emocional y profesional. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com, el entrenador trabajó en Madrid durante solo siete meses y fue despedido en enero de este año tras una derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Para el técnico, que llegó al club blanco tras una temporada histórica con el Bayer Leverkusen, este periodo se convirtió en una dura prueba. Hablando en la presentación de la gira de pretemporada en Australia, el estratega de 44 años admitió que necesitó algún tiempo para analizar el fracaso.

«Afortunadamente, no hay muchas lesiones de este tipo en mi carrera. Sí, me quedó una cicatriz, pero sanan. Ahora esta herida ha sanado y estoy listo para disfrutar de este nuevo paso y lleno de motivación, tal como cuando comencé a trabajar en Madrid», cita la publicación las palabras del entrenador español.

Revisión de los enfoques tácticos

Afirmando que ha analizado profundamente su estilo de entrenador y sus enfoques tácticos durante el periodo pasado, Xabi Alonso destacó que mantuvo una actitud muy crítica hacia sí mismo. Estudió en detalle qué funcionó y qué no funcionó durante su breve paso por el Real Madrid.

«Mirando hacia atrás, separo los aspectos buenos y lo que no funcionó. Fui muy crítico conmigo mismo, porque cuando todo no salió como se esperaba, pensé en lo que se podría haber hecho mejor», añadió el entrenador.

Un nuevo punto de partida para el Chelsea

Este nombramiento llega en un momento crucial para el club londinense. Tras haber cambiado de entrenador tres veces durante la temporada 2025-26, el Chelsea había terminado el campeonato pasado en el 10º puesto. Liberado de los partidos de competiciones europeas, el equipo centra ahora toda su atención en el éxito en el ámbito nacional.

Según Xabi Alonso, las dificultades y los bajones encontrados en Madrid lo han convertido en un técnico más fuerte. El entrenador destacó que esta experiencia agudizó sus perspectivas y espera que los resultados futuros sean mejores.

Xabi AlonsoChelseaReal MadridPremier LeagueFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nikolo Tresoldi: Soy aficionado del Milan desde niño, ya veremos qué depara el futuroNikolo Tresoldi: Soy aficionado del Milan desde niño, ya veremos qué depara el futuroAyer, 23:39Liverpool espera que el PSG rebaje sus exigencias por el traspaso de Bradley BarcolaLiverpool espera que el PSG rebaje sus exigencias por el traspaso de Bradley BarcolaAyer, 23:30El defensa del Chelsea Trevoh Chalobah se marcha al ComoEl defensa del Chelsea Trevoh Chalobah se marcha al ComoAyer, 23:15El Manchester City quiere fichar a Pedro NetoEl Manchester City quiere fichar a Pedro NetoAyer, 23:12Mercado de fichajes en directo: los últimos acuerdos de la Serie AMercado de fichajes en directo: los últimos acuerdos de la Serie AAyer, 22:54Polémica por el fichaje de Casemiro: el conflicto entre LA Galaxy e Inter MiamiPolémica por el fichaje de Casemiro: el conflicto entre LA Galaxy e Inter MiamiAyer, 22:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»