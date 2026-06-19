Abbosbek Fayzullayev establece un récord histórico en el Mundial 2026

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Abbosbek Fayzullayev establece un récord histórico en el Mundial 2026

Aunque la selección de Uzbekistán cayó 1-3 ante Colombia en su debut en la Copa del Mundo 2026, nuestro delantero Abbosbek Fayzullayev entró en los anales del fútbol mundial gracias a un logro excepcional.

Récord del siglo: un gol de cabeza con 167 cm

Según los expertos del centro de estadísticas « Opta Sports », Abbosbek Fayzullayev, quien anotó el único gol de nuestro equipo en el encuentro, pasó a la historia como el jugador más bajo en marcar un gol de cabeza en una Copa del Mundo en el siglo XXI con una estatura de solo 167 centímetros. Asimismo, se convirtió en el autor del primer gol de Uzbekistán en la historia de los Mundiales.

Opiniones de los protagonistas sobre el partido

Abbosbek Fayzullayev :

« El resultado es muy doloroso para nosotros, ya que teníamos la oportunidad de obtener al menos un punto. Tras los nervios de la primera parte, jugamos con mucha más confianza en la segunda, pero el segundo gol concedido por un error propio nos pesó mucho. Agradezco a todos los aficionados que vinieron al estadio y a los que nos siguieron por televisión. Ahora centraremos toda nuestra atención en los dos partidos restantes ».

Dmitriy An (primer entrenador del jugador) :

« Abbos ha hecho historia y ha contribuido al fútbol de nuestro país. Siempre ha tenido un gran instinto goleador. Aunque no era muy alto desde niño, ya marcaba goles muy importantes de cabeza en la fase de clasificación. Estoy orgulloso de mi pupilo », afirmó el especialista en una entrevista con la publicación rusa « Championat ».

Estadísticas generales de Fayzullayev con la selección nacional de Uzbekistán :

  • Partidos jugados : 33

  • Goles marcados : 9

  • Asistencias : 2

Los pupilos de Fabio Cannavaro seguirán luchando por remontar la situación en los dos partidos decisivos restantes de la fase de grupos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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