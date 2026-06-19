¿Qué opinó Timur Kapadze sobre el partido de nuestra selección nacional?

El debut histórico en la Copa del Mundo 2026 está siendo analizado intensamente por toda la comunidad del fútbol uzbeko y millones de aficionados. El exentrenador de la selección nacional, Timur Kapadze, también compartió sus reflexiones sobre el partido de la primera jornada de los «Lobos Blancos» contra Colombia (1:3) y dio una declaración alentadora a los seguidores.

El especialista destacó que el primer encuentro del Mundial fue un momento inolvidable y lleno de emociones para todo el país. Aunque el resultado final no fue favorable para nuestros representantes, el desempeño de los jugadores en el campo es digno de elogio.

« El primer partido en la Copa del Mundo estuvo lleno de grandes emociones y fue un verdadero hecho histórico para nuestro país. Aunque perdimos la oportunidad en el marcador, la selección se comportó con mucha dignidad en el campo, mostró un carácter real y demostró que puede competir cómodamente en un torneo de tan alto nivel. Para nuestros futbolistas, esta es la primera gran experiencia en un Mundial, por lo que este encuentro servirá como una base importante para su crecimiento profesional futuro », afirma Timur Kapadze.

« El gol de Abbos quedará para siempre en la historia del fútbol uzbeko »

Timur Kapadze reconoció especialmente el logro histórico del talentoso centrocampista Abbosbek Fayzullayev, quien marcó el único gol de nuestros representantes en el minuto 60, y felicitó a su antiguo pupilo:

« El gol marcado por Abbos tiene una importancia especial para todo el fútbol uzbeko. Es el primer gol de la selección de Uzbekistán en la fase final de las Copas del Mundo y quedará sellado eternamente en nuestras crónicas deportivas. Estoy muy feliz por Abbos. Se ganó este momento histórico gracias a su trabajo incansable, entrenamientos arduos y su actitud sacrificada en el campo ».

Las oportunidades persisten: ¡quedan dos batallas más!

El exentrenador valoró positivamente las posibilidades de pasar de la fase de grupos a los play-offs, recordando que, a pesar del infortunio, aún no se ha perdido nada. En su opinión, el duelo contra Colombia mostró la fuerza interna y el enorme potencial del equipo.

« En cuanto a la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, por ahora nada está decidido y la lucha continúa. Tenemos por delante dos enfrentamientos importantes. El primer partido demostró claramente que el equipo tiene un gran potencial y fuerza. Ahora la tarea principal es sacar conclusiones correctas y frías de este juego y prepararse al máximo para los próximos encuentros. Si hacemos esto correctamente, mantendremos plenamente nuestras posibilidades de luchar por la siguiente ronda », instó el especialista a los aficionados a mantener la calma.

Cabe recordar que los pupilos de Fabio Cannavaro jugarán su segundo partido decisivo de la fase de grupos este año el 23 de junio contra uno de los gigantes mundiales, la selección de Portugal. El último y decisivo encuentro del grupo K será el 28 de junio contra los futbolistas de la República Democrática del Congo, representantes de África.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Sin duda, estas palabras del experimentado especialista Timur Kapadze avivarán aún más la llama de la confianza en el corazón de millones de nuestros aficionados. La derrota en el primer partido no es una tragedia, sino el comienzo de un gran camino. El gol de Abbosbek dio una ventaja psicológica al equipo; ahora la tarea es trabajar en los errores y afrontar el partido contra Portugal como una verdadera batalla. Confiamos en el potencial de nuestros compatriotas y esperamos resultados victoriosos en los próximos juegos. ¡Que la confianza no se apague, la lucha continúa!

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