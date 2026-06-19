Eldor Shomurodov: «¡No es el final del camino, seguiremos adelante!»

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Eldor Shomurodov: «¡No es el final del camino, seguiremos adelante!»

El intenso partido y la decepción frente a Colombia en el debut de la Copa del Mundo 2026 siguen siendo el centro de atención de la comunidad futbolística de nuestro país. Tras la derrota en la primera jornada, Eldor Shomurodov, experimentado delantero y líder de la selección nacional, dirigió un sincero mensaje a todos sus compatriotas y a los aficionados que animaron al equipo desde el estadio a través de sus redes sociales.

El capitán del equipo instó a no desanimarse por la derrota, destacando que este gran torneo será una gran escuela y una base de crecimiento para la selección nacional.

En su cuenta oficial de Instagram, Eldor Shomurodov escribió las siguientes palabras sentidas dirigidas a millones de seguidores:

Eldor Shomurodov:

«El resultado del partido de hoy, por supuesto, no fue el que esperábamos ni el que queríamos. Pero esto no significa que todo haya terminado, no es el final del camino. El mundo del fútbol no consiste solo en triunfos y dulces victorias. A veces, las lecciones de vida más grandes e importantes se aprenden precisamente en días difíciles y fracasos como este.»

«Lucharemos con todas nuestras fuerzas en el campo hasta que suene el silbato final. Aprenderemos de nuestros errores, creceremos y seguiremos avanzando solo hacia adelante. Muchas gracias a todos los aficionados que nos apoyaron sinceramente. ¡Adelante, Uzbekistán!»

La llama de la confianza no se apaga: nuevos combates aguardan

Estas palabras de nuestro experimentado delantero han devuelto la esperanza a millones de aficionados al fútbol uzbeko. De hecho, la fase de grupos del Mundial 2026 acaba de empezar y nuestros representantes aún tienen dos partidos cruciales de vida o muerte en el camino hacia los play-offs. La decepción de la primera jornada no podrá quebrar moralmente al equipo; al contrario, sin duda los unirá más y les dará una motivación más fuerte para los próximos encuentros.

Conclusión final de los comentaristas deportivos de Zamin:

Esta declaración de Eldor Shomurodov muestra la responsabilidad y la fortaleza propias de un verdadero líder. Reconocer valientemente la derrota, sacar las conclusiones correctas y mirar al futuro con gran confianza es la marca de quienes poseen un carácter fuerte. Nuestros representantes han prometido luchar hasta el final en el campo, por lo que nosotros, los aficionados, también debemos confiar en ellos y apoyarlos hasta el final. ¡Deseamos que Eldor y sus compañeros tengan solo momentos de victoria en los próximos encuentros decisivos!

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Eldor ShomurodovUzbekistánColombiaInstagram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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