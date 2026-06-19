Ja’far Irismetov explica cómo detener a Portugal y a Ronaldo

Aunque nuestros representantes desperdiciaron su oportunidad ante Colombia (1:3) en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, los intensos debates en torno a nuestra selección y la confianza en pasar a la siguiente fase no han desaparecido. Ja’far Irismetov, legendario exdelantero y experimentado especialista de la selección de Uzbekistán, compartió su análisis sobre las capacidades de los «Lobos Blancos», el próximo rival, Portugal, y cómo detener a su líder, Cristiano Ronaldo.

Según el veterano delantero, nuestros compatriotas tienen potencial suficiente no solo para salir del grupo, sino también para liderar el cuarteto.

Cannavaro no cambiará la táctica: Tenemos nuestra propia fuerza

Según Ja’far Irismetov, el entrenador Fabio Cannavaro no realizará cambios drásticos en la alineación ni en la táctica en los próximos partidos decisivos. El motivo es que el equipo ya ha desarrollado sus propios puntos fuertes y estos siguen funcionando:

Contraataques rápidos: Nuestro equipo es muy activo organizando incursiones rápidas, aprovechando eficientemente los errores del adversario.

Control del balón y una línea ofensiva potente: Hay suficientes jugadores en la plantilla capaces de mantener la posesión del balón con seguridad. Un delantero talentoso como Eldor Shomurodov puede representar un peligro serio para cualquier línea defensiva.

Ataques en segunda línea: Contamos con la ventaja de tener jugadores que se suman con valentía al ataque desde zonas más profundas (medio campo), intensificando el ritmo del juego.

«Ronaldo es Ronaldo, pero el peligro principal está en otro lugar»

Al hablar de uno de los temas más interesantes para los aficionados —cómo detener al líder portugués Cristiano Ronaldo— el exdelantero subrayó que se debe prestar atención al juego colectivo y no a una sola persona.

«¿Cómo detener a Ronaldo? Sinceramente, ahora no sé exactamente en qué nivel se encuentra. Creo que, en este momento, el peligro mayor en la plantilla rival proviene de Bruno Fernandes y otros jugadores. Pero, aun así, Ronaldo es Ronaldo. Puede que no destaque mucho durante todo el partido, pero es capaz de convertir la más mínima oportunidad en gol. Lo hace muy bien. Por eso, creo que no es necesario asignar a un jugador específicamente para marcarlo».

Ya no tenemos nada que temer: ¡el objetivo es solo sumar puntos!

Irismetov señaló que, tras la derrota ante Colombia, el equipo debe liberarse de la presión psicológica y actuar con más libertad. Ahora solo queda mirar hacia adelante.

Somos fuertes gracias a nuestro juego colectivo. Si no dejamos grandes espacios a los portugueses y jugamos de forma compacta y disciplinada, podemos vencerlos o, al menos, salir del campo con un resultado positivo. Sinceramente, ya no nos queda nada que temer ni perder; independientemente de las circunstancias, debemos intentar sumar puntos.

Lo más importante es no perder el próximo encuentro. Después, podremos pensar en los puntos contra nuestro rival de la tercera jornada, la República Democrática del Congo. Por supuesto, el Congo tampoco es un rival fácil.

La fórmula para salir del grupo: ¿son suficientes 4 puntos?

El especialista analizó la situación del grupo desde un punto de vista matemático y valoró muy positivamente el potencial de la selección de Uzbekistán. Según él, sumar 4 puntos en los dos partidos restantes podría abrir las puertas de la siguiente fase.

«Si conseguimos cuatro puntos, tendremos una oportunidad muy buena de salir del grupo. Con este resultado, pasaríamos a la siguiente fase ya sea en tercer o segundo lugar. Incluso, según la situación, podríamos llegar a ocupar el primer lugar del grupo», afirmó Irismetov, dando grandes esperanzas a los aficionados uzbekos.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Las palabras del experimentado delantero tienen sentido. Tras sacar conclusiones de los errores cometidos contra Colombia, ha llegado el momento de mostrar un fútbol ordenado y valiente contra Portugal. Tenemos suficientes estrellas en la plantilla para plantar cara a los gigantes mundiales. La tarea ahora es darlo todo en el campo y, como dijo Ja’far Irismetov, cambiar radicalmente la situación del grupo. ¡Confiamos en los chicos!

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