¡Traspaso histórico: el Bayern exige una cifra récord por Olise!

Una verdadera bomba podría estallar en el mundo del fútbol. Según una noticia sensacional difundida por el famoso medio español « Diario Sport » , el Bayern Múnich estaría dispuesto a vender a su estrella francesa Michael Olise al Real Madrid, pero el precio sería sumamente elevado.

El récord de 9 años de Neymar está en peligro

Los muniqueses exigen por el internacional francés más de 222 millones de euros para cerrar el acuerdo.

Hecho histórico : Si este acuerdo se concreta por la suma solicitada por el Bayern, entrará en los anales como el traspaso más caro de la historia del fútbol. Hasta ahora, este récord pertenecía a Neymar, quien pasó del FC Barcelona al PSG en 2017 por la misma cifra (222 millones de euros), sin haber sido superado en casi nueve años.

« Rebelión » en las redes sociales

El propio futbolista ha dado pistas serias de que los rumores de traspaso no son infundados. Michael Olise borró recientemente de su cuenta oficial de Instagram todas las fotos, vídeos y publicaciones relacionadas con el Bayern Múnich. En el mundo del fútbol, esta «despedida virtual» suele ser la primera señal de una salida, lo que aviva aún más los rumores sobre su mudanza a Madrid.

Las impactantes estadísticas de Olise

No es casualidad que la directiva del Bayern exija una suma tan astronómica. Las cifras del extremo de 24 años en la temporada pasada fueron sencillamente impactantes :

Partidos jugados : 52 partidos (en todas las competiciones)

Goles marcados : 22 goles

Asistencias : 31 asistencias

Contrato actual : hasta el verano de 2029

Para un jugador que participó directamente en 53 goles en una sola temporada, fijar este precio en el mercado actual parece lógico. Pronto veremos si el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se atreverá a apostar esta suma histórica y récord.