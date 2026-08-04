Israil Madrimov, 2.º en la WBO: cinco uzbekos en el top 15

Los representantes del boxeo profesional uzbeko mantuvieron sus posiciones destacadas en el ranking de julio de la WBO. Cinco compatriotas aparecen en la lista actualizada al 28 de julio de 2026.

El mejor resultado corresponde a Israil Madrimov: sigue segundo en el peso superwélter, hasta 69,85 kg. Esta posición lo mantiene entre los aspirantes más cercanos a una pelea por el título, aunque no le garantiza automáticamente esa oportunidad.

Solo un boxeador está por delante de Madrimov

Según la clasificación de la WBO, el peso superwélter corresponde a la división de hasta 154 libras, es decir, 69,85 kg. Xander Zayas es primero, Israil Madrimov segundo y Bahrom Murtazaliev tercero. El campeón de la WBO en esta división es Jaron Ennis.

El segundo puesto representa una gran oportunidad para Madrimov. Si la organización designa a un retador obligatorio o el número uno elige otro camino, el boxeador uzbeko podría acercarse aún más a una pelea por el título.

Sin embargo, según las reglas de la WBO, estar en el top 15 da derecho a participar en una pelea por el campeonato, pero la fecha y el rival dependen de una decisión independiente de la organización, del acuerdo entre los promotores y de los planes del campeón.

La importancia de precisar la categoría de peso

En la información inicial publicada, Madrimov fue presentado como boxeador del peso supermedio. En realidad, según la clasificación oficial de la WBO, aparece en la división superwélter — junior middleweight .

El peso supermedio es otra categoría, de hasta 76,2 kg, en la que compite Bektemir Melikuziev.

Categoría de peso Límite Boxeador uzbeko Boxeador Peso superwélter 69,85 kg Israil Madrimov Peso supermedio 76,20 kg Bektemir Melikuziev

La diferencia es importante, porque los campeones, los aspirantes y el camino hacia el título se forman por separado en ambas divisiones.

Dos uzbekos en el top 8 de una misma división

La división supergallo, hasta 55,34 kg, cuenta simultáneamente con dos representantes de Uzbekistán.

Muhammad Shekhov ocupa el quinto puesto, mientras que el excampeón mundial Murodjon Akhmadaliev sigue octavo. El cinturón de supercampeón de la WBO en esta categoría pertenece al japonés Naoya Inoue.

La parte alta del ranking es la siguiente:

Karl James Martin Junto Nakatani Sam Goodman John Riel Casimero Muhammad Shekhov Murodjon Akhmadaliev

A Shekhov lo separan cuatro puestos del combate por el título. Akhmadaliev, gracias a su experiencia ante rivales de élite, puede regresar a las posiciones altas con varias victorias importantes.

La presencia de dos boxeadores uzbekos en el top 8 de una misma división también podría generar una situación interesante en el futuro. Si avanzan por caminos diferentes, podrían convertirse en rivales por el mismo cinturón mundial.

Melikuziev baja al séptimo puesto

Bektemir Melikuziev ocupa el séptimo lugar en el peso supermedio. Según los datos del mes anterior, estaba sexto en el ranking previo.

En la nueva lista de la WBO, los siguientes boxeadores están por delante de Melikuziev:

Saul Alvarez;

Janibek Alimkhanuly;

Diego Pacheco;

Jakob Bank;

Kevin Lele Sadjo;

Jose Armando Resendiz.

El actual campeón de la WBO en esta categoría es el británico Hamzah Sheeraz.

Bajar un puesto no significa que Melikuziev haya quedado fuera de la carrera por el título. Sigue en el top 10 y entre los posibles aspirantes al cinturón de la WBO.

Sin embargo, pasar directamente del séptimo puesto a una pelea de campeonato es difícil. Para ello sería clave lograr una gran victoria ante un rival mejor clasificado o disputar una eliminatoria aprobada por la organización.

Jalolov mantiene el séptimo puesto en los pesos pesados

El bicampeón olímpico Bakhodir Jalolov mantiene el séptimo lugar en el ranking WBO de los pesos pesados.

Según la clasificación oficial, los pesos pesados reúnen a boxeadores de más de 91,17 kg. En el boxeo profesional, esta división no se denomina «superpesado», sino simplemente peso pesado — heavyweight .

Por delante de Jalolov están:

Moses Itauma Oleksandr Usyk Filip Hrgovic Anthony Joshua Fabio Wardley Joseph Parker

.

El campeón WBO de los pesos pesados es Daniel Dubois.

Que Jalolov esté rodeado de los pesos pesados más famosos del boxeo mundial demuestra la importancia de su próximo rival. Una victoria ante un boxeador mejor clasificado podría llevarlo al top 5 y acercarlo a una pelea por el título.

Ranking WBO de los boxeadoresuzbekos

Boxeador Categoría de peso Puesto Campeón WBO Israil Madrimov Superwélter, 69,85 kg 2 Jaron Ennis Muhammad Shekhov Supergallo, 55,34 kg 5 Naoya Inoue Bektemir Melikuziev Supermedio, 76,20 kg 7 Hamzah Sheeraz Bakhodir Jalolov Peso pesado, más de 91,17 kg 7 Daniel Dubois Murodjon Akhmadaliev Supergallo, 55,34 kg 8 Naoya Inoue

Los cinco uzbekos aparecen en el top 10 de la lista oficial. Uno está en el top 3, otro en el top 5 y los tres restantes dentro del top 8.

¿Quién está más cerca de una pelea por el título?

Desde la perspectiva del ranking, Israil Madrimov tiene las mejores opciones. Es el aspirante número dos en el peso superwélter.

Pero en el boxeo el ranking por sí solo no basta. Los siguientes factores también influyen en el camino hacia una pelea de campeonato:

el plan para la próxima defensa del campeón;

la decisión del aspirante número uno;

el plazo de la defensa obligatoria;

las negociaciones entre los promotores;

los acuerdos televisivos y financieros;

la actividad y los últimos resultados del boxeador.

La WBO revisa cada mes el ranking según las victorias y derrotas, el nivel de los rivales y la actividad de los boxeadores. Por eso, incluso no disputar combates puede afectar la posición de un atleta.

Cinco boxeadores, cinco caminos hacia el título

El nuevo ranking demuestra que el boxeo profesional uzbeko cuenta con varios aspirantes de nivel mundial en distintas categorías, no solo con uno o dos líderes.

Madrimov ocupa la posición más cercana al título. Shekhov está en el top 5 de una división dominada por Inoue. Melikuziev y Jalolov pueden subir rápidamente con una gran pelea. Akhmadaliev busca regresar a la élite como excampeón.

La cuestión principal ya no es estar en el ranking, sino convertir esa posición en una pelea por el título. Para ello, cada boxeador necesita un rival de alto nivel, un calendario activo y negociaciones bien organizadas.

¿Cuál de estos cinco boxeadores disputará primero una pelea por el título WBO? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.