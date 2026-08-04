Presentado el Honor Band 11 Pro: 26 días de autonomía y GPS

La reconocida marca tecnológica china Honor presentó oficialmente su nueva generación de pulseras de fitness, posterior a la décima generación. La nueva gama, formada por los modelos Honor Band 11 y Band 11 Pro, incorpora pantallas OLED mejoradas, más modos deportivos y funciones avanzadas de seguimiento de la salud. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, los nuevos dispositivos se distinguen de la generación anterior por una autonomía considerablemente mejorada y un diseño moderno. En concreto, el Honor Band 11 básico cuenta con una pantalla OLED de 1,57 pulgadas, una frecuencia de actualización de 60 Hz y una resolución de 256×402 píxeles, protegida por un cristal curvado 2.5D.

Especificaciones técnicas y modelo básico

El cuerpo de la versión básica está fabricado con polímero reforzado. Tiene un grosor de solo 8,99 milímetros y pesa 15,3 gramos. El dispositivo también ofrece protección contra el agua de nivel 5ATM, que permite nadar, aunque no se recomienda bucear.

El número de modos deportivos aumentó de 96 a 113. La batería de 250 mAh permite ampliar la autonomía hasta 18 días, frente a los 14 días de la generación anterior. El sistema de seguimiento de la salud incluye medición continua de la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre (SpO2), el sueño y el estrés.

Ventajas del Honor Band 11 Pro

El modelo más avanzado de la serie, el Honor Band 11 Pro, incorpora una pantalla más grande de 1,61 pulgadas. Su brillo habitual alcanza 700 nits y el brillo máximo llega a 2000 nits. El cuerpo de la versión Pro está fabricado con una aleación de aluminio.

La batería de 400 mAh basada en tecnología de silicio-carbono permite que este modelo funcione hasta 26 días con una sola carga. Además de las funciones básicas, la versión Pro admite llamadas mediante Bluetooth, un módulo NFC y GPS integrado.

Por ahora, Honor no ha anunciado oficialmente las fechas de lanzamiento internacional de estas nuevas pulseras de fitness. Aun así, la relación entre precio y prestaciones ya ha atraído la atención de los usuarios en China.