Qué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actuales

Así lo informa Ixbt.com lo confirma.

Según ixbt.com, junto con la GTX 1080 Ti también se probaron las versiones Titan X y Titan Xp de aquella época. Estos núcleos gráficos se basan en la misma arquitectura, pero el modelo Titan Xp se distingue por un bus más amplio, 1 GB de memoria adicional y un mayor número de núcleos CUDA. Los especialistas probaron las capacidades de estas tarjetas de una generación anterior en 20 proyectos modernos.

Resultados en Full HD y competencia actual

Los investigadores centraron su atención principalmente en los resultados con resolución Full HD, la más popular. En este modo, la GeForce GTX 1080 Ti mostró una velocidad casi idéntica a la de la Titan X estándar, mientras que la Titan Xp aventajó a ambas tarjetas en aproximadamente un 17 %. Lo más interesante es que este buque insignia, con diez años de historia, rinde actualmente al nivel de modelos de gama media como la Radeon RX 6600 y la GeForce RTX 3060.

Más concretamente, la GTX 1080 Ti supera ligeramente a la Radeon RX 6600, pero queda unos puntos porcentuales por detrás de la GeForce RTX 3060. Según los resultados de las pruebas, se espera que la nueva RX 9050 8GB, cuya presentación sería inminente, se sitúe en el mismo nivel, mientras que la RTX 5050 de nueva generación sería aproximadamente un 15 % más rápida que esta veterana tarjeta.

Rendimiento absoluto y limitaciones tecnológicas

Dado que todos los juegos se probaron con los ajustes gráficos más altos, es natural que la tarjeta antigua tenga dificultades en algunos títulos especialmente exigentes. En Alan Wake 2, por ejemplo, este veterano acelerador ni siquiera logró alcanzar 25 k/s (fotogramas por segundo). Aun así, es posible superar los 60 k/s en Baldur's Gate 3, mientras que Battlefield 6 alcanza una velocidad cercana a 50 k/s.

Cabe destacar que la gama GeForce GTX no es compatible con la moderna tecnología DLSS basada en inteligencia artificial. Sin embargo, los usuarios pueden utilizar métodos de escalado alternativos y más antiguos, como FSR o XeSS. Gracias a una cantidad suficiente de memoria RAM y a una arquitectura sólida, la GeForce GTX 1080 Ti conserva su estatus como una de las tarjetas gráficas más longevas y resistentes de la actualidad.