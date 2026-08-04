Llega al Pakhtakor un delantero con 120 goles en clubes: Aymen Hussein ha firmado

El Pakhtakor reforzó su ataque antes de la fase decisiva de la temporada con uno de los máximos goleadores de la selección iraquí. Aymen Hussein, de 30 años, firmó con el club de Taskent hasta el final de la temporada.

El contrato de corta duración del delantero centro, con amplia experiencia internacional, demuestra que el club espera resultados inmediatos. Mientras los Leones luchan por el título, los goles de Hussein podrían convertirse en uno de los factores decisivos de la temporada.

Acuerdo hasta el final de la temporada

Según el servicio de prensa del Pakhtakor, el contrato de Aymen Hussein se extiende hasta el final de la temporada 2026.

No se trata de un fichaje a largo plazo. Las partes podrían colaborar inicialmente durante el resto de la temporada y tomar después una decisión en función del rendimiento del jugador y de su adaptación al equipo.

La principal misión de Hussein está clara: aumentar la competencia en ataque y marcar en los partidos decisivos.

Según el calendario publicado en la página web oficial del club, el Pakhtakor se encuentra en la parte alta de la lucha por el título. Por ello, la incorporación a mitad de temporada de un delantero centro experimentado y listo para jugar puede considerarse una decisión orientada a lograr resultados a corto plazo.

Uno de los líderes de la selección iraquí

Aymen Hussein nació el 22 de marzo de 1996. Este delantero centro de 1,90 metros es uno de los futbolistas importantes de la selección iraquí en los últimos años.

Antes de la repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Hussein llevaba 32 goles con su selección, según la FIFA. Después marcó en la repesca decisiva contra Bolivia y en el partido del Mundial frente a Noruega. Así, la información del club, que eleva su total con Irak a 34 goles, queda confirmada de forma lógica.

En particular, el gol contra Bolivia fue decisivo para que Irak regresara al Mundial después de 40 años de ausencia. Reuters describió a Hussein como un delantero centro experimentado encargado de liderar el ataque iraquí en la Copa Mundial de 2026.

120 goles en clubes: ¿qué ha fichado el Pakhtakor?

Según los datos facilitados por el Pakhtakor, Aymen Hussein ha marcado un total de 120 goles en partidos de campeonatos disputados a nivel de clubes.

Su carrera no se ha limitado al campeonato iraquí. El delantero jugó en distintos años en las ligas de:

Irak;

Catar;

Túnez;

Emiratos Árabes Unidos;

Marruecos

Ha jugado en estos campeonatos.

Hussein jugó en los clubes iraquíes Duhok, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya y Al-Karma. En el extranjero defendió los colores de Sfaxien, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor, Al-Wakrah, Al-Jazira y Raja Casablanca.

Esta trayectoria demuestra que el futbolista ha adquirido experiencia en diferentes campeonatos, estilos tácticos y entornos sometidos a una gran presión.

¿Qué puede aportar Hussein al juego del Pakhtakor?

Aymen Hussein reúne las características de un delantero centro clásico. Por su estatura y su perfil, el atacante puede ofrecer al Pakhtakor un punto de apoyo en el área, un objetivo para los centros desde las bandas y una amenaza adicional en las acciones a balón parado. Se trata de una conclusión táctica basada en las condiciones físicas y la posición del jugador.

Su llegada ofrece varias opciones nuevas al cuerpo técnico:

Área Impacto esperado Juego en el área Duelos con los defensas y definición Juego aéreo Peligro en los centros desde las bandas Experiencia Gestión de la presión en partidos decisivos Rotación Competencia entre los delanteros Acciones a balón parado Objetivo adicional en córners y faltas

Sin embargo, la velocidad de su adaptación al nuevo campeonato será decisiva. En la Superliga, los equipos suelen cerrar el centro y optar por un planteamiento defensivo contra los clubes importantes. Hussein tendrá que convertir en gol las pocas ocasiones que consiga.

Un entorno familiar en la plantilla

Aymen Hussein no debería sentirse completamente fuera de lugar en el Pakhtakor. En el equipo también juegan los internacionales iraquíes Bashar Resan y Zaid Tahseen. Ambos futbolistas aparecen en la página oficial de la plantilla del club.

Esta situación podría ayudar al nuevo delantero a:

comunicarse con sus compañeros;

comprender las exigencias del club;

adaptarse a las combinaciones sobre el terreno de juego;

acostumbrarse a la vida cotidiana en Taskent

Todo ello podría facilitar su integración.

En particular, la experiencia compartida con Bashar Resan en la selección podría acelerar la creación de automatismos en ataque.

¿Por qué el Pakhtakor ha realizado este fichaje ahora?

En los fichajes de mitad de temporada, los clubes suelen buscar un jugador capaz de entrar inmediatamente en el once, en lugar de un futbolista que necesite varios años de desarrollo.

La edad de Hussein, su experiencia internacional y su estatus en la selección explican la decisión del Pakhtakor. No necesita varios años para adaptarse al fútbol de alto nivel como un jugador joven. La pregunta principal es a qué velocidad podrá adaptarse el delantero a su nuevo equipo y a las exigencias de la Superliga.

El contrato de corta duración supone una prueba para ambas partes:

el Pakhtakor evaluará la eficacia real del delantero;

Hussein tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en un nuevo campeonato;

una colaboración exitosa podría abrir la puerta a una ampliación del contrato.

La principal expectativa del nuevo fichaje: goles

El nombre de Aymen Hussein, su prestigio con la selección y sus resultados en campeonatos anteriores generan naturalmente grandes expectativas entre los aficionados del Pakhtakor. Sin embargo, en el fútbol el verdadero valor de un fichaje se mide por sus resultados en el nuevo club, no por las cifras del pasado.

Hussein no tendrá mucho tiempo hasta el final de la temporada. Deberá demostrar su nivel en cada partido, integrarse rápidamente en el sistema ofensivo del equipo y marcar goles importantes en la lucha por el título.

Al apostar por un delantero experimentado, el Pakhtakor persigue un objetivo concreto: contar, durante la fase más importante de la temporada, con un futbolista capaz de marcar goles.

¿Cuántos goles creen que puede marcar Aymen Hussein con el Pakhtakor hasta el final de la temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!