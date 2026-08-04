Ro‘ziqul Berdiyev detuvo la remontada: ¿cuál es la fuerza del «Nasaf»?

En la 15.ª jornada de la Superliga, el «Nasaf» derrotó al OKMK por 2-1 como visitante y sumó tres puntos clave en la lucha por los primeros puestos. Tras la victoria, el entrenador del equipo de Qarshi, Ro‘ziqul Berdiyev, explicó cómo su equipo evitó otra remontada del conjunto de Olmaliq.

Sin embargo, en la rueda de prensa surgió un asunto más importante que el resultado: diez futbolistas abandonaron la plantilla de la temporada pasada y el club no está activo en el mercado de fichajes por motivos económicos. A pesar de ello, Berdiyev considera que el «Nasaf» puede luchar al menos por una plaza en el podio.

La remontada habitual del OKMK no se produjo esta vez

El partido en Olmaliq comenzó bien para el «Nasaf». Bobur Abduxoliqov abrió el marcador en el minuto 8 y Sharof Muhitdinov amplió la ventaja visitante a dos goles en el minuto 61.

El OKMK reavivó la intriga en el minuto 70 con un gol de Avazbek O‘lmasaliyev. Después de esa jugada, los locales se lanzaron al ataque con mucha intensidad y aumentaron la presión en busca del empate.

Ro‘ziqul Berdiyev consideró precisamente esos minutos como la fase más difícil del encuentro.

«Hoy no permitimos que el OKMK remontara. Para ellos se ha convertido en una costumbre y luchan hasta el final».

Según el entrenador, cuando el marcador quedó 2-1, el «Nasaf» soportó la presión y cumplió la tarea más importante: no permitir que el rival marcara el segundo gol.

La iniciativa fue del rival, pero el resultado fue del «Nasaf»

Berdiyev reconoció que el OKMK tuvo más iniciativa durante el partido. Especialmente después del segundo gol, el equipo de Qarshi redujo su actividad en ataque y centró sus esfuerzos en conservar el resultado.

«Durante el partido, quizá la iniciativa estuvo del lado del OKMK, pero defendimos de forma ordenada».

En este encuentro, el «Nasaf» no buscó dominar la posesión ni atacar constantemente. El equipo intentó aprovechar los espacios del rival, salir rápido al contraataque y crear superioridad numérica en defensa.

El plan funcionó en la primera parte. El «Nasaf» no solo marcó rápidamente, sino que también organizó varias contras peligrosas.

En la segunda parte, la situación cambió:

Fase del partido Acción del «Nasaf» Primera parte Defensa ordenada y contraataques rápidos Después del minuto 61 Conservar la ventaja de dos goles Tras el gol del OKMK Defender más atrás y resistir la presión Minutos finales Controlar el resultado

Berdiyev tampoco ocultó su descontento porque, con el 0-2, su equipo cediera por completo la iniciativa al rival. Según explicó, una situación así podría haber tenido consecuencias aún más graves para el «Nasaf».

Ne’matov fue el héroe silencioso de la victoria

El guardameta Abduvohid Ne’matov tuvo un papel especial en la victoria visitante del «Nasaf». Berdiyev destacó que evitó varias ocasiones importantes en ambas partes.

«Ne’matov volvió a demostrar que es un portero experimentado. En la primera parte neutralizó dos buenas ocasiones y también lo hizo en la segunda».

En la jugada del único gol del OKMK, Ne’matov consiguió rechazar el primer disparo. Sin embargo, los defensores del «Nasaf» no controlaron lo suficiente a Avazbek O‘lmasaliyev, que aprovechó el rechace para marcar.

Por las palabras de Berdiyev, se entiende que las paradas de Ne’matov no solo mantuvieron el marcador, sino que también permitieron al «Nasaf» continuar con su plan táctico.

Si el portero hubiera encajado un gol en los primeros minutos, el equipo de Qarshi habría tenido que dedicar más energías a buscar el empate que a defender. Eso podría haber cambiado por completo el guion del partido.

Diez jugadores abandonaron la plantilla de la temporada pasada

La parte más relevante de la rueda de prensa fue la respuesta a una pregunta sobre las posibilidades económicas y la política de fichajes del «Nasaf».

Ro‘ziqul Berdiyev afirmó abiertamente que la falta de actividad del club en el mercado de fichajes no era casualidad.

«Nuestra capacidad económica no es extraordinaria. Ustedes mismos lo están viendo: no estamos activos en el mercado de fichajes y hay una razón para ello».

El entrenador explicó que diez futbolistas de calidad abandonaron el equipo respecto a la plantilla de la temporada pasada. Sus puestos fueron cubiertos principalmente por jugadores jóvenes.

Esto plantea dos tareas al cuerpo técnico:

mantener los resultados colectivos;

llevar rápidamente a los jóvenes al nivel del primer equipo.

En mayo, Berdiyev ya había subrayado la necesidad de reforzar la plantilla y advirtió que el equipo afrontaría nuevas dificultades si no incorporaba jugadores antes de la segunda vuelta. Entonces señaló que el «Nasaf» necesitaba tres o cuatro futbolistas de alto nivel.

A pesar de las limitaciones económicas, los jugadores siguen luchando

Para Berdiyev, el valor de la victoria sobre el OKMK no se mide únicamente por los tres puntos en la clasificación.

En su opinión, dadas las limitaciones y el profundo cambio de la plantilla, merece un reconocimiento especial que los futbolistas lo den todo sobre el terreno de juego.

«A pesar de todo, los chicos juegan con todas sus fuerzas. Estamos doblemente felices por ello».

Esta declaración refleja la principal fortaleza del «Nasaf» esta temporada. Puede que el equipo no tenga un banquillo tan amplio como sus rivales ni un gran presupuesto de fichajes. Pero conserva una defensa ordenada, disciplina colectiva y capacidad para luchar por el resultado.

El partido contra el OKMK fue un ejemplo claro: los locales atacaron más, pero el «Nasaf» actuó con mayor precisión y paciencia en los momentos decisivos.

El título no es el objetivo real; el podio sí

Berdiyev no sobrevaloró las opciones del «Nasaf» de conquistar el campeonato. Considera que «Pakhtakor» y «Neftchi» son más fuertes que los demás clubes en cuanto a plantilla y potencial general.

Sin embargo, eso no significa que el «Nasaf» vaya a renunciar a luchar por los primeros puestos.

«Podemos luchar al menos por una plaza en el podio. Tenemos posibilidades».

La victoria en Olmaliq hizo que este objetivo fuera aún más realista. El «Nasaf» derrotó a un rival directo a domicilio y recortó distancias con los primeros puestos.

Lo más importante es que el equipo demostró que puede conseguir resultados incluso en partidos disputados bajo una gran presión. Precisamente estos encuentros pueden ser decisivos en la lucha por el podio.

Es necesario reforzar la plantilla antes de la Liga de Campeones AFC 2

Además de la liga nacional, el «Nasaf» participará en la Liga de Campeones AFC 2. La competición internacional exige una plantilla amplia por el calendario intenso, los largos desplazamientos y el alto nivel de los rivales.

Berdiyev informó de que se están buscando nuevos jugadores para algunas posiciones. El entrenador espera que puedan aportar un beneficio real al equipo.

Para el «Nasaf», en un fichaje no importa el nombre del jugador, sino los siguientes aspectos:

adaptarse rápidamente al estilo del equipo;

poder jugar en varias posiciones;

rendir tanto en el campeonato nacional como en la competición asiática;

aportar experiencia a una plantilla joven;

ajustarse a las posibilidades económicas.

Si no llegan nuevos jugadores, podría aumentar la carga de trabajo de los titulares. Esto elevaría el riesgo de lesiones y fatiga física en la fase decisiva de la temporada.

La victoria en Olmaliq vale más que tres simples puntos

Al derrotar al OKMK, el «Nasaf» consiguió varios logros importantes al mismo tiempo.

El equipo ganó fuera de casa a un rival fuerte, soportó la presión después de ponerse dos goles arriba, evitó la remontada del OKMK y regresó a la lucha por los primeros puestos.

Pero el significado más importante de la victoria está en otro aspecto: una plantilla muy renovada y con recursos económicos limitados demostró que también puede lograr grandes resultados mediante la disciplina y el juego colectivo.

Ahora la principal pregunta es si el «Nasaf» podrá mantener este fútbol exigente y ordenado durante toda la temporada. La victoria sobre el OKMK abrió el camino hacia el podio, pero todavía quedan muchas pruebas en el campeonato nacional y en el fútbol asiático.

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