Lexar presenta memoria DDR5 con chips chinos

El reconocido fabricante de memoria Lexar presentó un kit de memoria RAM DDR5-7200 de 32 GB, compuesto por dos módulos de 16 GB. Según Ixbt.com, su precio de unos 590 dólares es relativamente asequible para el mercado tecnológico actual. Su principal secreto reside en el uso de chips de memoria fabricados en China. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Chips chinos y especificaciones técnicas

En su comunicado, Lexar señaló claramente que el nuevo kit de memoria se basa en chips fabricados en China, aunque no mencionó el nombre exacto de la fábrica. Sin embargo, los especialistas creen que se trata de CXMT , una empresa que está creciendo activamente y consolidando su posición en el mercado de los semiconductores.

Los módulos de memoria RAM presentados funcionan con latencias de 38-48-48-86. El voltaje de funcionamiento está fijado en 1,40 V, lo que garantiza una gran compatibilidad con los sistemas modernos. El dispositivo también admite plenamente los perfiles de overclocking Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, dos de las tecnologías más populares.

Diseño e importancia para el mercado

Además de sus capacidades técnicas, el nuevo kit de memoria presta especial atención a su apariencia. En concreto, los módulos incorporan disipadores de calidad con una iluminación llamativa y elegante, muy demandada por los aficionados a la informática moderna, que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

La llegada de este producto al mercado está creando un nuevo entorno competitivo en la fabricación de chips de memoria. La entrada de componentes fabricados en China en el mercado mundial y su capacidad para competir en calidad con las marcas líderes podrían contribuir a que los precios de los componentes informáticos de alto rendimiento sean más asequibles en el futuro.