Mirjalol Qosimov revela las razones de la derrota del OKMK ante el Nasaf

El entrenador del OKMK, Mirjalol Qosimov, no explicó la derrota por 1-2 ante el Nasaf por el juego de su equipo, sino por dos factores decisivos: no se aprovecharon las ocasiones creadas y se regalaron goles demasiado fáciles al rival.

Según el técnico, incluso si los olma­liquenses hubieran convertido en gol el 10 % de sus ocasiones, no habrían abandonado el campo derrotados. Sin embargo, el Nasaf aprovechó al máximo sus pocas oportunidades y se llevó tres puntos importantes a Qarshi.

«Encajamos dos goles con demasiada facilidad»

Uno de los partidos centrales de la 15.ª jornada de la Superliga estaba programado para el 3 de agosto en Olmaliq.

El Nasaf logró una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Bobur Abduxoliqov y Sharof Muhitdinov. Avazbek O‘lmasaliyev recortó distancias para el OKMK, pero el equipo local no pudo rescatar el empate.

Después del partido, Mirjalol Qosimov felicitó primero al rival por la victoria. Sin embargo, no ocultó su descontento por los dos goles encajados en situaciones extremadamente sencillas.

«Nos cuesta marcar, pero encajamos dos goles con mucha facilidad. Tenemos que revisar el partido», declaró el técnico del OKMK.

Ahí está la principal contradicción señalada por Qosimov: el equipo local tuvo que esforzarse mucho para crear ocasiones, mientras que el Nasaf castigó los errores del rival sin necesidad de realizar demasiados intentos.

«Si hubiéramos aprovechado el 10 %, no habríamos perdido»

En la rueda de prensa preguntaron al entrenador por la falta de precisión del OKMK en el remate final.

Qosimov respondió con una cifra muy concreta:

«Si hubiéramos aprovechado el 10 % de las ocasiones que creamos, creo que no habríamos perdido».

Esta frase refleja el principal problema del OKMK. El equipo organizó ataques, llegó al área rival y mantuvo a los aficionados esperanzados hasta el final. Pero el resultado no lo decidió el número de ocasiones, sino cuántas terminaron en gol.

En el fútbol, el 10 % es una expresión aproximada, pero Qosimov quiso destacar que su equipo tuvo suficientes ocasiones como para no merecer la derrota.

El sistema del Nasaf con cinco defensas no fue una sorpresa

El cuerpo técnico del OKMK había previsto el plan táctico del rival. Aunque el Nasaf había jugado con cuatro defensas en sus partidos anteriores, Qosimov y su equipo contemplaron la posibilidad de que alineara a cinco defensas contra ellos.

«Esperábamos que salieran con cinco defensas contra nosotros. Nos habíamos preparado en consecuencia», declaró el entrenador.

Por tanto, resulta difícil explicar la derrota del OKMK por un sistema inesperado del rival. El equipo local esperaba que el Nasaf cerrara el centro y aprovechara rápidamente los espacios.

El problema no estuvo en conocer el plan, sino en ejecutarlo plenamente sobre el terreno de juego:

Factor Situación del OKMK Sistema rival Previsto de antemano Creación de ocasiones Suficiente Finalización de las ocasiones Baja eficacia Acciones defensivas Dos goles encajados con facilidad Segunda parte Aumentaron la presión y la intensidad

Una media ocasión acabó en gol

Qosimov calificó al Nasaf como uno de los equipos más experimentados y de mayor calidad del país. Según explicó, no es necesario concederle muchas oportunidades: puede marcar incluso a partir de media ocasión.

«El Nasaf también es un buen equipo. Tiene buenos futbolistas. Si se les concede una ocasión así, pueden convertir en gol incluso media oportunidad».

El partido confirmó sus palabras. El Nasaf marcó el primer gol en el minuto 8 y llevó el encuentro a un guion favorable. El segundo, en el minuto 61, obligó al OKMK a atacar asumiendo aún más riesgos.

El equipo local recortó distancias en el minuto 70, pero la presión ejercida después no fue suficiente para marcar el segundo gol.

La segunda parte del OKMK devolvió la esperanza al entrenador

A pesar de la derrota, Qosimov destacó aspectos positivos en el juego de su equipo. En especial, valoró que los futbolistas lucharan hasta el final y mantuvieran a los aficionados dentro del partido hasta los últimos minutos.

«También hay aspectos que nos alegran: se ve una idea de juego, lucha hasta el final y ganas de jugar para los aficionados. Los chicos hicieron todo lo que pudieron. Se lo agradezco».

En la segunda parte, el OKMK fue más ofensivo y logró empujar al rival cerca de su propia área. Los cambios aportaron fuerzas nuevas, se aceleraron las acciones por las bandas y el equipo marcó un gol.

Sin embargo, la actividad de la segunda mitad no bastó para corregir por completo los errores cometidos en la primera.

Hubo juego, pero no puntos

La frase de Qosimov —«no siempre se gana jugando bien»— puede ser el resumen más breve de este partido.

El entrenador ya había señalado tras encuentros anteriores que jugar bien no garantiza el resultado en el fútbol y que los errores simples son castigados por el rival.

En el OKMK hubo:

intención ofensiva;

ocasiones de gol creadas;

carácter en la segunda parte;

aficionados que mantuvieron la esperanza hasta el final.

Pero ninguno de estos elementos otorga por sí solo un punto en el marcador. El Nasaf fue superior en eficacia y convirtió dos errores del rival en dos goles.

La diferencia en la tabla se redujo a un punto

Tras este resultado, el Nasaf alcanzó los 24 puntos y subió al sexto puesto. El OKMK se mantuvo cuarto con 25 puntos.

Así, la diferencia entre ambos equipos quedó reducida a un solo punto. Si los olma­liquenses hubieran ganado, se habrían alejado cuatro puntos del Nasaf. En cambio, este triunfo a domicilio acercó aún más al equipo de Qarshi a la lucha por los puestos altos.

Esta derrota no significa solo perder tres puntos para el OKMK, sino también permitir que un rival directo se acerque.

La principal tarea de Qosimov

Se espera que dos áreas sean prioritarias en los próximos entrenamientos del OKMK:

la primera, culminar los numerosos ataques con remates precisos y goles;

la segunda, reducir los errores defensivos simples que ofrecen ocasiones claras al rival.

Qosimov afirmó que el equipo tiene una idea de juego. Ahora esa idea debe convertirse en puntos en la clasificación. De lo contrario, las derrotas después de buenas actuaciones podrían costarle caro al OKMK en su lucha por los primeros puestos.

En su opinión, ¿qué causó más la derrota del OKMK: la imprecisión en ataque o los errores defensivos simples? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!