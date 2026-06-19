Lamine Yamal: «Quiero ayudar a mi equipo contra Arabia Saudita»

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Lamine Yamal: «Quiero ayudar a mi equipo contra Arabia Saudita»

Lamine Yamal, la estrella de 18 años de la selección española y del FC Barcelona, compartió sus planes y deseos antes del importantísimo encuentro contra Arabia Saudita en la 2ª jornada de la Copa del Mundo. Tras la inesperada pérdida de puntos en la primera jornada, el joven extremo afirmó estar listo para entrar al campo y asegurar la primera victoria de la «Furia Roja».

«Quiero estar en el campo» — El espíritu combativo de la joven estrella

Aunque Yamal es consciente de que su estado físico aún no es ideal y que el proceso de recuperación continúa, está dispuesto a darlo todo para restaurar el estatus de favorito de la selección. Sus RTVE declaraciones al medio confirman nuestra opinión :

«Aún es pronto, no es necesario. Estoy en proceso de adaptación, ahora no es el momento de jugar todo el partido, pero puedo jugar los minutos que el entrenador quiera. Por supuesto, debemos ganar el domingo porque estamos entre los favoritos. Por eso es obligatorio ganar. Quiero estar en el campo. Aunque sé que no puedo jugar 90 minutos, quiero ayudar al equipo».

Situación de Lamine Yamal en el Mundial 2026

La situación actual del futbolista, quien se encuentra en fase de recuperación tras su lesión, es la siguiente :

  • Participación en la 1ª jornada : En el partido contra Cabo Verde (0-0), en el minuto 71, entró desde el banquillo y se integró en el ritmo del juego.

  • Estado físico : Debido a las secuelas de la lesión de abril, aún no está listo para una carga física completa de 90 minutos.

  • Misión para el domingo : Aportar la creatividad y velocidad necesarias para romper la defensa de Arabia Saudita.

Detalles del próximo encuentro

Para España, el partido contra Arabia Saudita se ha convertido en un choque estratégico decisivo para salir de la fase de grupos.

  • Encuentro : España — Arabia Saudita (Mundial 2026, Grupo «N», 2ª jornada)

  • Fecha : Domingo 21 de junio

  • Situación del torneo : Debido al empate contra Cabo Verde en la primera jornada, los españoles necesitan obligatoriamente los 3 puntos en esta ocasión.

El gran deseo del futbolista de 18 años es sin duda una ventaja adicional para el cuerpo técnico. ¿Arriesgará el entrenador alineándolo desde el inicio o lo mantendrá en el banquillo como un «joker» para potenciar el juego? ¡Lo sabremos el domingo! Sigue los días más intensos del Mundial con nosotros.

Lamine YamalEspañaBarcelonaArabia SauditaRTVE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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