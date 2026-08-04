Quedan pocos días para la boda de Ronaldo y Georgina: revelan la fecha y el lugar de la ceremonia

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Quedan pocos días para la boda de Ronaldo y Georgina: revelan la fecha y el lugar de la ceremonia

Cristiano Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez podrían casarse el 8 de agosto en Madeira. Según información difundida por medios extranjeros, la pareja habría elegido Funchal, la ciudad natal de Ronaldo, para celebrar su boda.

La ceremonia se celebraría en la catedral de Funchal, mientras que el banquete tendría lugar en el hotel «Savoy Palace». Al enlace podrían asistir figuras destacadas del fútbol, el cine, la música y el deporte, aunque la lista de invitados aún no se ha anunciado oficialmente.

Ronaldo y Georgina mantienen una relación desde 2016. Juntos crían a cinco hijos. El compromiso de la pareja se confirmó en 2025, mientras que la prensa ya había informado de sus planes de casarse después del Mundial. Por ahora, el 8 de agosto no es una fecha oficial, sino una información difundida por los medios.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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