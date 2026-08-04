Un hombre que fumó durante 26 años encuentra un método insólito para dejar de fumar usando una jaula en la cabeza

Ibrohim Yujel fumó dos paquetes de cigarrillos al día durante 26 años. Después de que su padre muriera de cáncer de pulmón, decidió firmemente abandonar por completo este hábito perjudicial.

Sin embargo, el método elegido por Ibrohim no era nada habitual. Fabricó una jaula a la medida de su cabeza con 40 metros de alambre de cobre. En la jaula solo dejó un pequeño agujero para beber líquidos con una pajita. La llave para abrirla la guardaba su esposa.

Las personas de su entorno no entendían su decisión y algunas se burlaban de él. Al principio, los miembros de su familia también sentían vergüenza por su aspecto. A pesar de ello, Ibrohim no cambió de opinión y limitó así la posibilidad de llevarse una mano al cigarrillo.

Su método insólito demostró que, para luchar contra el tabaquismo, combinó una gran fuerza de voluntad con una medida drástica.