Un hombre que fumó durante 26 años encuentra un método insólito para dejar de fumar usando una jaula en la cabeza

·401·Mundo
Un hombre que fumó durante 26 años encuentra un método insólito para dejar de fumar usando una jaula en la cabeza

Ibrohim Yujel fumó dos paquetes de cigarrillos al día durante 26 años. Después de que su padre muriera de cáncer de pulmón, decidió firmemente abandonar por completo este hábito perjudicial.

Sin embargo, el método elegido por Ibrohim no era nada habitual. Fabricó una jaula a la medida de su cabeza con 40 metros de alambre de cobre. En la jaula solo dejó un pequeño agujero para beber líquidos con una pajita. La llave para abrirla la guardaba su esposa.

Las personas de su entorno no entendían su decisión y algunas se burlaban de él. Al principio, los miembros de su familia también sentían vergüenza por su aspecto. A pesar de ello, Ibrohim no cambió de opinión y limitó así la posibilidad de llevarse una mano al cigarrillo.

Su método insólito demostró que, para luchar contra el tabaquismo, combinó una gran fuerza de voluntad con una medida drástica.

Ibrahim Yucel
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Detienen en Gran Bretaña a un hombre que se creía vampiroDetienen en Gran Bretaña a un hombre que se creía vampiroHoy, 12:56El perro ayudó a encontrar el cuerpo de su dueñaEl perro ayudó a encontrar el cuerpo de su dueñaHoy, 12:47El raro virus Bourbon se detecta por primera vez en Nueva YorkEl raro virus Bourbon se detecta por primera vez en Nueva YorkHoy, 12:25Un bloguero chino construye una ciudad en miniatura para sus gatos (vídeo)Un bloguero chino construye una ciudad en miniatura para sus gatos (vídeo)Hoy, 09:49Un pescador es hallado con vida tras 5 días en alta marUn pescador es hallado con vida tras 5 días en alta marHoy, 09:34¿Irá Messi a la boda de Cristiano y Georgina? La lista está llena de secretos¿Irá Messi a la boda de Cristiano y Georgina? La lista está llena de secretosHoy, 09:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes