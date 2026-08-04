Un bloguero chino construye un estadio de 30.000 asientos para su gato y sorprende a internet

El bloguero chino Sin construyó para su gato, apodado Mister Nays, un estadio con más de 30.000 asientos en miniatura. El proyecto le llevó más de cuatro meses.

El estadio, presentado en el canal de YouTube «Sins Uorld», llamó la atención no solo por su aspecto, sino también por sus capacidades técnicas. Algunas funciones pueden controlarse mediante comandos de voz a través de Siri.

Sin ya había construido una pequeña ciudad, una isla, un supermercado y un mini metro para animales. Sus proyectos se han difundido ampliamente entre los internautas.

Según el bloguero, sus distintos vídeos creativos han acumulado más de mil millones de visualizaciones.