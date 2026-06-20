Estados Unidos vence a Australia y se clasifica anticipadamente para los play-offs

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Estados Unidos vence a Australia y se clasifica anticipadamente para los play-offs

La selección nacional de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, continúa su exitoso camino en el Mundial organizado en casa. En el segundo partido de la fase de grupos contra Australia, los anfitriones mostraron un juego sólido y 2:0 se llevaron la victoria con este marcador.

Este triunfo crucial permitió a los estadounidenses asegurar anticipadamente su pase a la siguiente ronda.

Goles y cronología del partido

El destino del encuentro se decidió principalmente en la primera parte :

  • Minuto 11 (Autogol) : Tras un ataque activo de EE. UU., el defensa australiano Burgess envió el balón accidentalmente a su propia portería, abriendo el marcador — 1:0.

  • Minuto 44 : Justo antes del final de la primera mitad, Freeman definió con precisión para consolidar la ventaja de los locales — 2:0.

En la segunda parte, los pupilos de Pochettino controlaron el ritmo del juego y lograron mantener el resultado.

Situación del grupo (tras la 2ª jornada)

Estados Unidos lidera el grupo con un rendimiento del cien por ciento tras dos partidos y ha conseguido su pase a los play-offs. Australia, a pesar de la derrota, aún tiene buenas posibilidades de avanzar.

  • Estados Unidos — 6 puntos (Clasificado a la siguiente ronda)

  • Australia — 3 puntos (2ª posición)

Alineaciones iniciales

La lista de jugadores que comenzaron el encuentro fue la siguiente :

Estados Unidos (Entrenador: Mauricio Pochettino)

Australia

Fris (POR), Freeman, Richards, Ream, Robinson, Dest, McKennie, Adams, Tillman, Balogun, Pepi.

Busic (POR), Italyano, Circati, Sutton, Burgess, Bausbee, O'Neill, Okon-Engstler, Tueai-Smith, Leckie, Velupillay.

Análisis de los expertos :

Con la llegada de Mauricio Pochettino, la disciplina táctica y la estabilidad defensiva de la selección estadounidense son evidentes. Sin conceder goles en dos partidos, los estadounidenses demuestran ante su público que son uno de los favoritos del torneo. Australia deberá resolver su clasificación en la última jornada.

AustraliaEE. UU.Mauricio PochettinoSocceroos
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Shuhrat Razzakov
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