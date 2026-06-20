¡Brasil líder del grupo C — ¡Haití derrotado por goleada!

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¡Brasil líder del grupo C — ¡Haití derrotado por goleada!

Continúan los encuentros de la segunda jornada del grupo C de la Copa del Mundo. La selección de Brasil, uno de los grandes favoritos del torneo, se enfrentó a Haití, demostrando una superioridad técnica abrumadora y 3:0 selló una contundente victoria.

Este éxito coloca a los cinco veces campeones del mundo en la primera posición del grupo.

La «batalla» de la primera parte: el show de Kunya y Vinícius

El destino del encuentro se decidió prácticamente en la primera mitad. Los sudamericanos ejercieron una gran presión sobre la portería rival desde los primeros minutos :

  • Minuto 23 (1:0) : En un ataque rápido, Matheus Kunya perforó la defensa rival para abrir el marcador.

  • Minuto 36 (2:0) : Kunya demostró su excelente estado de forma al anotar el segundo gol y celebrar su doblete.

  • Minuto 45+3 (3:0) : En el tiempo añadido de la primera parte, la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior dejó sin opciones al portero haitiano para ampliar la ventaja.

En la segunda mitad, la selección de Brasil pasó a una táctica de ahorro de energía, manteniendo el control total del juego.

Situación del torneo: Grupo C tras la 2ª jornada

Tras dos partidos, el equilibrio de fuerzas en el grupo es el siguiente :

  • Brasil — 4 puntos (Líder del grupo, muy cerca de la fase de eliminatorias).

  • Haití — 0 puntos (Casi sin posibilidades tras dos derrotas).

Alineaciones iniciales

Lista de jugadores que iniciaron el encuentro :

Brasil – Alisson, Gabriel, Danilo, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius, Kunya.
Haití – Placide, Arquius, Ad, Delcroix, Expérance, Duverne, Bellegarde, Jean-Jacques, Providence, Pierrot, Casimir.

Análisis de los expertos :

Habiendo aprendido de la pérdida de puntos en la primera jornada, Brasil mostró todo su poder frente a Haití. Especialmente, la conexión entre Matheus Kunya y Vinícius en la línea de ataque fue una verdadera pesadilla para la defensa rival. Los sudamericanos han dejado prácticamente resuelta su clasificación a octavos antes de la última jornada.

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BrasilHaitíVinícius JúniorReal MadridMatheus Cunha
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Shuhrat Razzakov
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