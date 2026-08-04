DeepSeek presenta uno de los modelos de lenguaje más baratos del mundo

La intensa competencia de precios en el mercado de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. La empresa china DeepSeek ha lanzado su nuevo modelo de lenguaje V4-Flash, que ha atraído la atención de especialistas de todo el mundo. Según ixbt.com, esta solución se ha convertido en uno de los grandes modelos de lenguaje más baratos del mundo para ejecutar tareas de prueba, lo que permite reducir considerablemente los costes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la empresa de análisis Artificial Analysis, ejecutar una tarea de prueba con DeepSeek V4-Flash cuesta una media de 0,03 dólares. Esta cifra representa un nivel récord frente a los productos de la competencia. En particular, una tarea similar cuesta 3,15 dólares con el modelo Claude Fable 5 de Anthropic, lo que demuestra que el nuevo modelo chino es más de 100 veces más barato en este aspecto.

Política de precios y costes de computación

Los especialistas señalan que comparar únicamente el precio de los tokens no siempre ofrece una imagen precisa. Para evaluar los costes reales, también es importante el volumen de computación que necesita el modelo para generar una respuesta. El precio por token del nuevo modelo también es muy asequible: 0,14 dólares por 1 millón de tokens de entrada y 0,28 dólares por 1 millón de tokens de salida.

A modo de comparación, una tarea de prueba cuesta 0,86 dólares con el modelo Kimi K3 de Moonshot AI, mientras que con el modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI la cifra llega a 1,86 dólares. Esto demuestra que la nueva solución de DeepSeek se ha convertido en una de las referencias del mercado en optimización de costes.

Capacidades y rendimiento

Inicialmente disponibles en formato preview, DeepSeek-V4-Flash y su versión Pro conservaron su estructura y dimensiones anteriores tras el lanzamiento oficial. Cabe destacar que los desarrolladores únicamente reiniciaron el proceso de postentrenamiento.

Según la clasificación Intelligence Index, V4-Flash obtuvo 50 puntos sobre 100 en 9 pruebas que abarcan programación, tareas lógicas y escenarios de oficina. Este resultado equivale al de Google Gemini 3.6 Flash. Sin embargo, queda ligeramente por detrás de Kimi K3, que obtuvo 57 puntos, así como de Claude Opus 5, Claude Fable 5 y OpenAI GPT-5.6, que lograron resultados aún mejores.

Competencia del mercado y planes futuros

Cabe recordar que DeepSeek se hizo mundialmente famosa tras lanzar su modelo R1 a comienzos de 2025. Después, la empresa tuvo que hacer frente a la presión de competidores tan fuertes como Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance y Alibaba. Actualmente, la compañía prepara el modelo V4-Pro, de mayor rendimiento, aunque su fecha de lanzamiento sigue siendo un secreto.

Al mismo tiempo, Alibaba también presentó su nuevo modelo insignia Qwen3.8-Max, intensificando aún más la competencia en el mercado chino de la inteligencia artificial. En este contexto, las soluciones económicas y eficientes de DeepSeek permiten a la empresa mantener y reforzar su posición.