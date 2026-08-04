DeepSeek presenta uno de los modelos de lenguaje más baratos del mundo

·39·Tecnología
DeepSeek presenta uno de los modelos de lenguaje más baratos del mundo

La intensa competencia de precios en el mercado de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva fase. La empresa china DeepSeek ha lanzado su nuevo modelo de lenguaje V4-Flash, que ha atraído la atención de especialistas de todo el mundo. Según ixbt.com, esta solución se ha convertido en uno de los grandes modelos de lenguaje más baratos del mundo para ejecutar tareas de prueba, lo que permite reducir considerablemente los costes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la empresa de análisis Artificial Analysis, ejecutar una tarea de prueba con DeepSeek V4-Flash cuesta una media de 0,03 dólares. Esta cifra representa un nivel récord frente a los productos de la competencia. En particular, una tarea similar cuesta 3,15 dólares con el modelo Claude Fable 5 de Anthropic, lo que demuestra que el nuevo modelo chino es más de 100 veces más barato en este aspecto.

Política de precios y costes de computación

Los especialistas señalan que comparar únicamente el precio de los tokens no siempre ofrece una imagen precisa. Para evaluar los costes reales, también es importante el volumen de computación que necesita el modelo para generar una respuesta. El precio por token del nuevo modelo también es muy asequible: 0,14 dólares por 1 millón de tokens de entrada y 0,28 dólares por 1 millón de tokens de salida.

A modo de comparación, una tarea de prueba cuesta 0,86 dólares con el modelo Kimi K3 de Moonshot AI, mientras que con el modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI la cifra llega a 1,86 dólares. Esto demuestra que la nueva solución de DeepSeek se ha convertido en una de las referencias del mercado en optimización de costes.

Capacidades y rendimiento

Inicialmente disponibles en formato preview, DeepSeek-V4-Flash y su versión Pro conservaron su estructura y dimensiones anteriores tras el lanzamiento oficial. Cabe destacar que los desarrolladores únicamente reiniciaron el proceso de postentrenamiento.

Según la clasificación Intelligence Index, V4-Flash obtuvo 50 puntos sobre 100 en 9 pruebas que abarcan programación, tareas lógicas y escenarios de oficina. Este resultado equivale al de Google Gemini 3.6 Flash. Sin embargo, queda ligeramente por detrás de Kimi K3, que obtuvo 57 puntos, así como de Claude Opus 5, Claude Fable 5 y OpenAI GPT-5.6, que lograron resultados aún mejores.

Competencia del mercado y planes futuros

Cabe recordar que DeepSeek se hizo mundialmente famosa tras lanzar su modelo R1 a comienzos de 2025. Después, la empresa tuvo que hacer frente a la presión de competidores tan fuertes como Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance y Alibaba. Actualmente, la compañía prepara el modelo V4-Pro, de mayor rendimiento, aunque su fecha de lanzamiento sigue siendo un secreto.

Al mismo tiempo, Alibaba también presentó su nuevo modelo insignia Qwen3.8-Max, intensificando aún más la competencia en el mercado chino de la inteligencia artificial. En este contexto, las soluciones económicas y eficientes de DeepSeek permiten a la empresa mantener y reforzar su posición.

DeepSeekInteligencia ArtificialTecnologíasRed NeuronalChina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Waymo abre su servicio de robotaxis a todos en DallasWaymo abre su servicio de robotaxis a todos en DallasAyer, 22:59Finlandia pondrá en marcha el primer depósito de residuos nucleares del mundoFinlandia pondrá en marcha el primer depósito de residuos nucleares del mundoAyer, 22:59Oppo presenta el smartphone A7 Pro Max con batería de 10 000 mA·chOppo presenta el smartphone A7 Pro Max con batería de 10 000 mA·chAyer, 22:23El fundador de TV Time presenta Bingers para recuperar su aplicación favoritaEl fundador de TV Time presenta Bingers para recuperar su aplicación favoritaAyer, 22:21La NASA elige el Tesla Cybertruck para evacuar a los astronautasLa NASA elige el Tesla Cybertruck para evacuar a los astronautasAyer, 21:55Ciberdelincuentes roban más de 130 millones de dólares en criptomonedas mediante una vulnerabilidad de billeteras offlineCiberdelincuentes roban más de 130 millones de dólares en criptomonedas mediante una vulnerabilidad de billeteras offlineAyer, 21:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil