El Tottenham londinense busca un candidato adecuado para el brazalete de capitán, que quedaría vacante porque Cristian Romero, líder de la defensa y capitán del equipo, está a punto de marcharse. El Inter de Milán y el Atlético de Madrid están muy interesados en el defensa argentino, que ha disputado 156 partidos en cinco temporadas con el club. La prensa inglesa debate intensamente la disposición de la directiva del Tottenham a estudiar las ofertas que lleguen por el central de 28 años. Goal.com informa .

Según Goal.com, el periodo no ha sido especialmente afortunado para Cristian Romero, nombrado capitán del equipo antes de la temporada 2025-2026. El Tottenham terminó por segunda vez consecutiva en el 17.º puesto de la Premier League inglesa, mientras que el jugador fue criticado al final de la temporada por marcharse a su país. Si el experimentado defensa se incorpora a otro equipo durante el actual mercado de fichajes, todos se preguntan quién heredará el brazalete de capitán.

El exdefensa de los londinenses Toby Alderweireld habló con GOAL sobre las cualidades que debe tener el futuro capitán. Según sus palabras, Micky van de Ven, uno de los principales candidatos, transmite la imagen de un buen chico, pero el capitán debe ser, ante todo, un futbolista que quiera quedarse en el Tottenham.

Principales requisitos para el capitán

Toby Alderweireld señaló que el nuevo capitán debe demostrar claramente que seguirá en el club durante los próximos años y ganarse la confianza de los aficionados. El Tottenham no necesita en absoluto futbolistas que lleven el brazalete mientras planean fichar por otro equipo. La lealtad y la fiabilidad deben ser prioritarias para garantizar la estabilidad del club.

El exfutbolista también criticó duramente a quienes agitan los brazos en el campo, gritan a viva voz y ejercen de capitanes solo para aparentar. Alderweireld los denominó «capitanes de coartada». En su opinión, un verdadero capitán debe mantener siempre un rendimiento regular, de 7 u 8 puntos, y servir de ejemplo a sus compañeros con su juego.

Si Micky van de Ven no es el principal candidato, jugadores como James Maddison y Dejan Kulusevski, que regresan tras lesiones de larga duración, también figuran entre los candidatos adecuados para este papel. El entrenador y la directiva del Tottenham deberán identificar al principal líder sobre el terreno de juego para la próxima temporada antes del cierre del mercado de fichajes.