El Tottenham debe elegir nuevo capitán: Cristian Romero podría marcharse

·44·Deportes
El Tottenham debe elegir nuevo capitán: Cristian Romero podría marcharse

El Tottenham londinense busca un candidato adecuado para el brazalete de capitán, que quedaría vacante porque Cristian Romero, líder de la defensa y capitán del equipo, está a punto de marcharse. El Inter de Milán y el Atlético de Madrid están muy interesados en el defensa argentino, que ha disputado 156 partidos en cinco temporadas con el club. La prensa inglesa debate intensamente la disposición de la directiva del Tottenham a estudiar las ofertas que lleguen por el central de 28 años. Goal.com informa .

Según Goal.com, el periodo no ha sido especialmente afortunado para Cristian Romero, nombrado capitán del equipo antes de la temporada 2025-2026. El Tottenham terminó por segunda vez consecutiva en el 17.º puesto de la Premier League inglesa, mientras que el jugador fue criticado al final de la temporada por marcharse a su país. Si el experimentado defensa se incorpora a otro equipo durante el actual mercado de fichajes, todos se preguntan quién heredará el brazalete de capitán.

El exdefensa de los londinenses Toby Alderweireld habló con GOAL sobre las cualidades que debe tener el futuro capitán. Según sus palabras, Micky van de Ven, uno de los principales candidatos, transmite la imagen de un buen chico, pero el capitán debe ser, ante todo, un futbolista que quiera quedarse en el Tottenham.

Principales requisitos para el capitán

Toby Alderweireld señaló que el nuevo capitán debe demostrar claramente que seguirá en el club durante los próximos años y ganarse la confianza de los aficionados. El Tottenham no necesita en absoluto futbolistas que lleven el brazalete mientras planean fichar por otro equipo. La lealtad y la fiabilidad deben ser prioritarias para garantizar la estabilidad del club.

El exfutbolista también criticó duramente a quienes agitan los brazos en el campo, gritan a viva voz y ejercen de capitanes solo para aparentar. Alderweireld los denominó «capitanes de coartada». En su opinión, un verdadero capitán debe mantener siempre un rendimiento regular, de 7 u 8 puntos, y servir de ejemplo a sus compañeros con su juego.

Si Micky van de Ven no es el principal candidato, jugadores como James Maddison y Dejan Kulusevski, que regresan tras lesiones de larga duración, también figuran entre los candidatos adecuados para este papel. El entrenador y la directiva del Tottenham deberán identificar al principal líder sobre el terreno de juego para la próxima temporada antes del cierre del mercado de fichajes.

TottenhamCristian RomeroToby AlderweireldPremier League InglesaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Es Gareth Bale el mejor de la historia del fútbol británico¿Es Gareth Bale el mejor de la historia del fútbol británicoAyer, 23:35Dominik Szoboszlai habla de su disputa con Curtis JonesDominik Szoboszlai habla de su disputa con Curtis JonesAyer, 23:18¿Podría Trent Alexander-Arnold regresar al Liverpool¿Podría Trent Alexander-Arnold regresar al LiverpoolAyer, 22:37Un avión privado para Salah: Trabzonspor ha dado un gran pasoUn avión privado para Salah: Trabzonspor ha dado un gran pasoAyer, 22:02El Barcelona gasta una cifra récord en el fichaje de KerolinEl Barcelona gasta una cifra récord en el fichaje de KerolinAyer, 21:58Mykhailo Mudryk podría jugar contra la JuventusMykhailo Mudryk podría jugar contra la JuventusAyer, 21:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»