Gusein Gasanov, condenado por un tribunal

En Rusia, el conocido bloguero Gusein Gasanov ha sido condenado por un tribunal. El Tribunal de Distrito de Presnenski, en Moscú, lo declaró culpable de blanqueo de ingresos obtenidos delictivamente y lo condenó en ausencia a cuatro años en una colonia penitenciaria de régimen general. RIA Novosti informó de ello hoy.

Según la decisión judicial, Gasanov fue declarado culpable de cometer el delito previsto en el apartado «b» de la parte 4 del artículo 174.1 del Código Penal ruso. Fue condenado a cuatro años de privación de libertad y a una multa de un millón de rublos. Además, el tribunal le prohibió a Gusein Gasanov ocupar cargos de gestión de sitios web durante dos años.

Según la investigación, Gasanov no pagó más de 175 millones de rublos en impuestos durante el periodo en que trabajó como empresario individual. También fue acusado de blanquear más de 68 millones de rublos mediante operaciones financieras relacionadas con la compra de bienes inmuebles en el complejo Moscow City.

Gusein Gasanov es considerado uno de los blogueros más famosos de Rusia. Alcanzó una amplia audiencia gracias a sus videos humorísticos en las redes sociales, sus sorteos de automóviles de lujo y sus cursos en línea de pago.

El 14 de mayo de 2025, el Tribunal de Distrito de Chertanovski, en Moscú, había ordenado la detención en ausencia de Gasanov en el marco de este caso. Posteriormente, la fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para el bloguero. Sin embargo, el tribunal finalmente le impuso cuatro años de cárcel.