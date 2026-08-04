Gusein Gasanov, condenado por un tribunal

·749·Mundo
Gusein Gasanov, condenado por un tribunal

En Rusia, el conocido bloguero Gusein Gasanov ha sido condenado por un tribunal. El Tribunal de Distrito de Presnenski, en Moscú, lo declaró culpable de blanqueo de ingresos obtenidos delictivamente y lo condenó en ausencia a cuatro años en una colonia penitenciaria de régimen general. RIA Novosti informó de ello hoy.

Según la decisión judicial, Gasanov fue declarado culpable de cometer el delito previsto en el apartado «b» de la parte 4 del artículo 174.1 del Código Penal ruso. Fue condenado a cuatro años de privación de libertad y a una multa de un millón de rublos. Además, el tribunal le prohibió a Gusein Gasanov ocupar cargos de gestión de sitios web durante dos años.

Según la investigación, Gasanov no pagó más de 175 millones de rublos en impuestos durante el periodo en que trabajó como empresario individual. También fue acusado de blanquear más de 68 millones de rublos mediante operaciones financieras relacionadas con la compra de bienes inmuebles en el complejo Moscow City.

Un joven está de pie delante de un edificio, con los brazos cruzados, entre automóviles de lujo rojos.

Gusein Gasanov es considerado uno de los blogueros más famosos de Rusia. Alcanzó una amplia audiencia gracias a sus videos humorísticos en las redes sociales, sus sorteos de automóviles de lujo y sus cursos en línea de pago.

El 14 de mayo de 2025, el Tribunal de Distrito de Chertanovski, en Moscú, había ordenado la detención en ausencia de Gasanov en el marco de este caso. Posteriormente, la fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para el bloguero. Sin embargo, el tribunal finalmente le impuso cuatro años de cárcel.

Gusein GasanovMoscúRIA NovostiTribunal de Distrito de Presnensky
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una peligrosa epidemia parasitaria en Estados Unidos causa sus primeras muertesUna peligrosa epidemia parasitaria en Estados Unidos causa sus primeras muertesAyer, 22:05Bombardero y caza furtivo en acción: ¿qué señal envió China?Bombardero y caza furtivo en acción: ¿qué señal envió China?Ayer, 19:35Kirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidasKirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidasAyer, 18:00¿Irá Messi a la boda de Cristiano y Georgina? La lista está llena de secretos¿Irá Messi a la boda de Cristiano y Georgina? La lista está llena de secretosAyer, 17:46El primer tigre de Amur es liberado en la naturaleza en KazajistánEl primer tigre de Amur es liberado en la naturaleza en KazajistánAyer, 17:30El video de una enorme «parrilla giratoria» provocó el cierre de un restauranteEl video de una enorme «parrilla giratoria» provocó el cierre de un restauranteAyer, 16:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa