La etapa de Falcon 9 se estrellará contra la Luna: NASA y SpaceX elaboran nuevos planes

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La etapa de Falcon 9 se estrellará contra la Luna: NASA y SpaceX elaboran nuevos planes

Se espera que la etapa superior del cohete Falcon 9, que en enero de este año llevó al espacio las misiones lunares de Firefly Aerospace e ispace, impacte contra la superficie lunar el 5 de agosto. Según ixbt.com, esta colisión imprevista ofrecerá a los científicos una oportunidad única para estudiar procesos naturales y recopilar nuevos datos científicos. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según los cálculos, la parte superior del cohete, con un peso aproximado de 4.000 kilogramos y un volumen comparable al de un edificio de cinco plantas, se aproxima a la Luna a una velocidad de 2,43 km/s. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), la zona de impacto estaría cerca del cráter Einstein, en la cara visible de la Luna. Según el astrónomo Bill Gray, quien detectó primero la posible colisión, el impacto podría formar un nuevo cráter de más de 17 metros de diámetro.

Según Julianna Scheiman, directora de los programas de misiones científicas de la NASA, el cambio en la trayectoria del cohete se debió a la interacción entre la actividad solar y la gravedad. La empresa llevó a cabo todos los procedimientos estándar de pasivación, incluida la expulsión del combustible residual y la desactivación de los sistemas activos. Sin embargo, en las trayectorias de alta energía del sistema Tierra-Luna-Sol, es imposible aplicar escenarios de retorno controlado como los utilizados en órbita baja.

Observaciones científicas y consecuencias

Debido a la ausencia de atmósfera, la etapa del cohete no se ralentizará antes del impacto y gran parte de su energía cinética se transferirá directamente a la superficie. Según los expertos, el regolito levantado por la colisión podría elevarse decenas de kilómetros, mientras que algunas partículas podrían escapar temporalmente al espacio abierto. Aunque este destello no podrá verse a simple vista desde las zonas habitadas de la Tierra, los telescopios sensibles podrán registrarlo.

Después del suceso, la NASA estudiará el lugar del impacto con la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), que lleva diez años cartografiando la superficie lunar. La agencia espacial surcoreana KASA también planea observar el proceso mediante la sonda Danuri. Los datos obtenidos ayudarán a comprender la estructura de la nube de polvo y las capas superficiales que antes permanecían ocultas.

La seguridad espacial del futuro

No es el primer caso de colisión de un objeto artificial con la Luna. En 2009, la NASA dirigió la etapa Centaur del cohete Atlas 5 hacia el cráter Cabeus para buscar rastros de agua congelada mediante la sonda LCROSS. En 2022, el cohete chino Long March 3B también se estrelló contra la cara oculta de la Luna.

A medida que avanzan los planes para desarrollar infraestructuras lunares y aumenta el número de misiones, estos incidentes cobran mayor relevancia. En el futuro, SpaceX y la NASA estudiarán seriamente nuevos métodos para desorbitar las etapas superiores en el sistema Tierra-Luna-Sol, con el fin de reducir el riesgo de dañar las naves espaciales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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