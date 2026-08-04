Runware presenta un centro de datos móvil para inteligencia artificial

Runware, una empresa especializada en infraestructura de inteligencia artificial, anunció oficialmente su primer centro de datos modular, denominado Sonic Inference Pod. Esta solución fue diseñada como una unidad única y transportable, capaz de funcionar junto a grandes centros hyperscale y de instalarse en cualquier lugar, lo que responde a una importante demanda del mercado tecnológico actual. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista concedida a TechCrunch, el fundador y CEO de Runware, Flaviu Radulescu, destacó que esta capacidad de computación distribuida dominará en el futuro. Según sus palabras, los nuevos pods ofrecen procesamiento de datos e inferencia de alta calidad a un precio inferior al de las plataformas serverless tradicionales y las nubes GPU.

Ventajas y rapidez del sistema modular

Aunque construir centros de datos tradicionales puede llevar meses o incluso años, los módulos de Runware pueden ponerse en marcha rápidamente. El sistema puede instalarse en cualquier lugar donde haya electricidad y adaptarse con rapidez a nuevos equipos. Además, estos pods no utilizan agua, sino un sistema de refrigeración de circuito cerrado que puede construirse en pocos días.

Actualmente, 10 pods de este tipo ya están operativos en Estados Unidos, Europa y la región de Asia-Pacífico. La empresa presta servicios a organizaciones como Higgsfield AI y Wix, y cuenta con 160 emplazamientos preparados para ampliar su infraestructura en el futuro.

Competencia con los grandes centros y seguridad

Según los datos disponibles, grandes laboratorios como OpenAI buscan construir enormes centros en Estados Unidos e incluso están considerando acuerdos por cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, Radulescu no considera estos proyectos competidores de sus pods, ya que la flexibilidad del sistema modular y la distribución del trabajo a través de la red son sus principales ventajas.

Cada pod funciona como parte de una red unificada. Si un dispositivo falla por cualquier motivo, solo se detiene la actividad de ese pod, no la de toda la instalación, y el tráfico se redirige automáticamente a otras capacidades. También es posible asignar pods independientes a clientes específicos.

Recursos y planes futuros

El elevado consumo de energía y recursos de los centros de inteligencia artificial está provocando diversos debates en la sociedad. Runware planea trasladar gradualmente toda su infraestructura a fuentes de energía totalmente renovables, aunque la dirección de la empresa reconoce que no será posible alcanzar este objetivo de inmediato.

Radulescu señaló que otras empresas no podrían copiar rápidamente esta tecnología debido a la complejidad del diseño de los dispositivos y los esquemas, y añadió que la misión principal es ofrecer inferencia de calidad. En diciembre, la empresa recaudó 50 millones de dólares en una ronda Series A para ampliar sus capacidades.