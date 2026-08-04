NASA y Roscosmos quieren prolongar su cooperación en la ISS

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NASA y Roscosmos quieren prolongar su cooperación en la ISS

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) planea prolongar con la corporación estatal rusa Roscosmos el acuerdo sobre vuelos conjuntos a la Estación Espacial Internacional (ISS). Se espera que esta importante cooperación se extienda entre un año y un año y medio. Así lo informa Ixbt.com que lo señala.

Según ixbt.com, Dana Weigel, responsable de los programas de órbita terrestre baja de la NASA, lo anunció durante una rueda de prensa celebrada en Houston. Según sus palabras, las partes trabajan actualmente para ampliar entre 1 y 1,5 años la vigencia del acuerdo existente.

Perspectivas y limitaciones del acuerdo

Ante la pregunta de los periodistas sobre si el acuerdo seguiría vigente hasta 2030, cuando está previsto que finalicen las operaciones de la ISS, Weigel destacó que por ahora no existen acuerdos de tan larga duración. La representante de la agencia señaló que el programa de vuelos cruzados entre ambos países se analiza actualmente de forma gradual.

La rueda de prensa también abordó la posibilidad de incluir la nave espacial tripulada Starliner de Boeing en este programa de vuelos cruzados. Según Weigel, el asunto no está por ahora en la agenda, ya que la nave aún no ha completado la certificación correspondiente.

Problemas técnicos y medidas de seguridad

Según la representante estadounidense, la NASA debatirá posteriormente con Roscosmos la futura participación de la nave Boeing Starliner. La decisión se debe a las dificultades técnicas surgidas durante el vuelo de prueba de junio de 2024.

Cabe recordar que la nave Boeing Starliner sufrió problemas graves durante aquel vuelo de prueba. Como consecuencia, la nave regresó a la Tierra sin astronautas, mientras que los astronautas de la NASA Barry Wilmore y Sunita Williams se vieron obligados a permanecer en la ISS mucho más tiempo del previsto. Después regresaron a la Tierra a bordo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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