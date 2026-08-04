Kevin De Bruyne podría continuar su carrera en Estados Unidos

Tras disputar solo una temporada con el Napoli, el experimentado centrocampista Kevin De Bruyne podría continuar su carrera en Norteamérica. Según Fichajes, el futbolista belga de 35 años está considerando seriamente la posibilidad de abandonar el club italiano durante el próximo mercado de verano. Varios clubes de la Major League Soccer estadounidense están interesados en sus servicios. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Aunque el contrato que el jugador firmó con el club napolitano está vigente hasta el 30 de junio de 2027, ambas partes estarían dispuestas a separarse de mutuo acuerdo este verano. La directiva del equipo italiano no se opone a la salida del centrocampista, uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, lo que permitiría al Napoli reducir su carga salarial.

La pugna de los clubes estadounidenses y la postura del Inter Miami

En los últimos meses, la prensa ha publicado numerosas informaciones sobre un posible fichaje de Kevin De Bruyne por el Inter Miami, equipo en el que juega Lionel Messi. Sin embargo, según GOAL.com, el club de Florida no está participando en la puja por el futbolista. Su directiva no ha negociado con los representantes del belga y tampoco tiene previsto iniciar próximamente las gestiones para su fichaje.

Aun así, la posibilidad de que se marche al campeonato estadounidense no está descartada. Actualmente, Chicago Fire y San Diego FC están mostrando interés en incorporar al experimentado mediapunta. En particular, Chicago Fire ya intentó ficharlo cuando terminó su etapa en Inglaterra, pero entonces el centrocampista eligió Italia.

Una temporada difícil en Nápoles y los planes de futuro

Cabe recordar que Kevin De Bruyne se incorporó al Napoli como agente libre en el verano de 2025, después de cerrar una brillante década en el Manchester City. Antes de llegar a Italia, ya había estudiado opciones de la MLS, pero finalmente firmó un contrato de dos años con el club napolitano.

Sin embargo, su primera temporada en Italia no transcurrió como esperaba. Las lesiones musculares redujeron considerablemente su participación. Aunque solo fue titular en 13 de los 18 partidos de la Serie A, logró marcar 5 goles y dar 2 asistencias.

La decisión final de Kevin De Bruyne dependerá ahora de las condiciones económicas y de la seriedad del proyecto deportivo que le ofrezcan. El Napoli, por su parte, está dispuesto a estudiar la salida del veterano si recibe una oferta adecuada por su traspaso.