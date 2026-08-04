Liverpool no repescará a Jarell Quansah pese a sus problemas defensivos

A pesar de la grave crisis en el puesto de defensa central, el club inglés Liverpool no tiene intención de activar la opción de recompra de su canterano Jarell Quansah. Según talkSPORT, la directiva de los Reds considera prioritario reforzar otras líneas de la plantilla en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa .

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, afronta actualmente una situación muy complicada antes del inicio de la nueva temporada. El técnico ha reconocido abiertamente que al equipo le faltan jugadores en el eje de la defensa. Jo Gomez, lesionado en la victoria por 4-2 ante el Sunderland en un amistoso de pretemporada, se perderá con seguridad la primera jornada de la Premier League.

Esta baja ha agravado aún más los problemas existentes en la zaga. Además, los jóvenes talentos Jeremi Make y Giovanni Leoni siguen recuperándose de lesiones de larga duración, lo que ha dejado al entrenador sin defensas centrales experimentados.

Escasez de efectivos en defensa

El club había reforzado la defensa a principios de año al pagar 60 millones de libras por Jeremi Make, procedente del Rennes. Sin embargo, el futbolista de 21 años todavía no ha podido debutar con el equipo porque no se ha recuperado por completo de una grave lesión de hombro. Asimismo, Giovanni Leoni, de 19 años, fichado del Parma como recambio a largo plazo de Virgil van Dijk, no juega desde septiembre del año pasado.

Además, Ibrahima Konaté se incorporó al Real Madrid como agente libre en junio, lo que redujo aún más el potencial defensivo del equipo. Como Van Dijk disfruta actualmente de unas vacaciones adicionales, las opciones de Andoni Iraola se han visto todavía más limitadas.

Según Goal.com, esta falta de efectivos quedó claramente expuesta en el amistoso contra el Leeds. En aquel encuentro, el entrenador se vio obligado a colocar como central al adolescente Ifeanyi Nduke, que no puede disputar partidos oficiales por problemas con su visado de trabajo, junto al lateral izquierdo Luke Chambers y al joven de 18 años Mor Talla Ndiaye.

Las prioridades en la política de fichajes

Según el contrato, Liverpool tenía derecho a recomprar por 70 millones de libras al internacional inglés que vendió el verano pasado. Esta cantidad equivale exactamente al doble del precio por el que el club vendió al futbolista. Sin embargo, la directiva considera preferible destinar ahora esos fondos a cubrir otras posiciones problemáticas.

Como resultado, el Liverpool, en el epicentro de una grave crisis de lesiones en defensa, tendrá que buscar otras soluciones tácticas en el mercado de invierno o de verano. La forma en que Andoni Iraola saque al equipo de esta difícil situación se convertirá en su principal examen.