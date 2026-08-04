Gabby George, cerca de fichar por el Brighton procedente del Manchester United

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Gabby George, cerca de fichar por el Brighton procedente del Manchester United

Los movimientos continúan en el mercado de fichajes del fútbol femenino inglés. Según BBC Sport, el Brighton & Hove Albion está a punto de cerrar un acuerdo de seis cifras para fichar a la defensa del Manchester United, Gabby George. Este traspaso, que se produciría antes del inicio de la nueva temporada, se considera un paso importante para que la futbolista de 29 años tenga minutos de forma regular en el once titular. Goal.com informa de ello.

El contrato actual de la experimentada defensa con el Manchester United entra en su último año. El club activó en enero una opción de renovación. Tras jugar durante tres años con las Red Devils, Gabby George disputó más de cincuenta partidos y contribuyó a la conquista de la FA Cup femenina en 2024.

Nuevo equipo y planes para reforzar la plantilla

Para el ambicioso Brighton dirigido por Dario Vidosic, el fichaje de Gabby George supondría un importante refuerzo. El deseo de la futbolista de tener minutos con regularidad y su amplia experiencia complementarían bien a otras incorporaciones del club en el mercado de verano, entre ellas la capitana de Suiza, Lia Wälti, y la centrocampista del Hammarby, Emily Yorama.

Cabe recordar que, antes de fichar por el Manchester United en 2023, la jugadora disputó más de cien partidos como canterana del Everton y llegó a jugar tres encuentros con la selección de Inglaterra. Su rápida adaptación al nuevo equipo será clave para que el conjunto de Vidosic pueda aplicar sus planes tácticos.

Cambios en el Manchester United y perspectivas de futuro

La autorización de la directiva del Manchester United para vender a Gabby George llega en un periodo de importantes cambios en el cuerpo técnico del club. El lunes, la entidad confirmó oficialmente que Mark Skinner dejó su cargo de entrenador por mutuo acuerdo. Actualmente, los responsables del club buscan activamente un nuevo técnico para seguir luchando por los puestos altos de la clasificación.

Los ingresos de este traspaso proporcionarán al club recursos financieros adicionales para reconstruir la plantilla. Para el Brighton, que terminó la temporada pasada en séptima posición, la nueva campaña comenzará con grandes desafíos. En particular, el equipo iniciará su recorrido en casa contra el Arsenal el domingo 6 de septiembre.

Gabby GeorgeBrightonManchester UnitedLiga FemeninaFichaje
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