Montella: «Tal mala suerte ocurre una vez cada 50 partidos, no culpo a nadie»

Tras la derrota de la selección nacional de Turquía ante Paraguay (0-1) en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 y su temprana eliminación del torneo, el entrenador principal Vincenzo Montella expresó su reacción. El técnico italiano intentó explicar las razones de la mala racha del equipo y defendió a sus jugadores, quienes han sido objeto de críticas.

Números sin resultados: «65 tiros y una ironía del destino»

Según Montella, la selección de Turquía no fue inferior a sus rivales en cuanto a juego, pero el factor suerte les dio la espalda por completo.

La declaración de Vincenzo Montella: «Estoy muy apenado, se esperaban grandes resultados de Turquía. Nosotros también teníamos grandes esperanzas. Lo siento también por la Federación Turca de Fútbol. Sé cuánto han trabajado nuestros jugadores. Una situación así suele ocurrir una vez cada 50 partidos. Hicimos cerca de 65 tiros en dos partidos. Ni siquiera quiero hablar de la posesión. La suerte no estuvo de nuestro lado. Les dije a los jugadores: “Lo dieron todo. No se puede escapar del destino”.»

La postura del entrenador: No se buscan culpables

A pesar de las duras críticas de los medios y los aficionados, el entrenador principal enfatizó que está lejos de querer culpar a ningún jugador en particular por la derrota:

El compromiso es lo primero: «No diré “ese jugador debió hacer más” o “este pudo jugar mejor”. Siempre miro el compromiso del jugador.»

Jugaron con el corazón: «Todos lucharon, mostraron una gran pasión. Todos trabajaron duro, jugaron con el corazón, pero lamentablemente no se dio el resultado. Es fácil señalar a alguien y criticarlo. No hay que culpar a nadie.»

Barrera psicológica y problema sistémico

El técnico italiano también abordó un problema estratégico importante para el futuro del fútbol turco. En su opinión, para tener éxito, la participación en las Copas del Mundo debe convertirse en un hábito para la selección nacional.

La regularidad es esencial: La selección de Turquía debe establecer un sistema de participación constante en grandes torneos y Copas del Mundo.

Barrera mental: No clasificarse regularmente para las competiciones crea una especie de barrera psicológica en la mente de los jugadores. La selección nacional debe romper esta mala tradición.

Vincenzo Montella no ocultó su profunda decepción, pero añadió que hicieron todo lo que estaba en sus manos. Aunque el último partido de la 3ª jornada contra Estados Unidos, el anfitrión, ya no cambia nada en el torneo para Turquía, será importante para la reputación del equipo y para los aficionados.