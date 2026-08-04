En Estados Unidos Cyclospora la epidemia de ciclosporiasis, una enfermedad causada por el parásito Cyclospora, se está agravando. Por primera vez desde que comenzó la propagación de la enfermedad en el país, se han registrado oficialmente muertes. Así lo informó el Departamento de Salud del estado de Michigan.

Según los datos oficiales, dos pacientes que ya padecían enfermedades graves murieron por complicaciones derivadas de la infección. De este modo, por primera vez durante la actual epidemia, se confirmaron muertes relacionadas con la ciclosporiasis.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, desde el 1 de mayo de este año se han registrado más de 18 000 casos confirmados o sospechosos relacionados con Cyclospora en 45 estados del país. Los expertos consideran que se trata de la mayor epidemia de ciclosporiasis de la historia de Estados Unidos.

Michigan es uno de los estados más afectados por la epidemia: desde el 22 de junio se han detectado allí más de 11 200 casos. Más de 190 pacientes han sido hospitalizados en el estado, mientras que la cifra supera los 400 en todo el país.

Los expertos señalan que el parásito Cyclospora se transmite a través del agua y los alimentos contaminados con heces humanas. El principal síntoma de la enfermedad es una diarrea intensa y prolongada, que puede causar graves complicaciones, especialmente en personas mayores, pacientes con sistemas inmunitarios debilitados y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las autoridades creen que muchos casos podrían estar relacionados con el consumo de lechuga iceberg cortada previamente. Por ello, los expertos recomiendan elegir frutas y verduras enteras, lavarlas bien y cumplir estrictamente las normas de higiene alimentaria.

Cabe señalar que la ciclosporiasis es Cyclospora cayetanensis una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. No existe una vacuna contra ella, pero en la mayoría de los casos la enfermedad se trata con éxito mediante antibióticos. Los expertos subrayan que la detección temprana reduce considerablemente el riesgo de complicaciones graves.