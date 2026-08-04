Finlandia pondrá en marcha el primer depósito de residuos nucleares del mundo

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Finlandia pondrá en marcha el primer depósito de residuos nucleares del mundo

La Autoridad Finlandesa de Seguridad Radiológica y Nuclear (STUK) anunció que ha concedido oficialmente la licencia de explotación del primer depósito subterráneo permanente de residuos nucleares del mundo. Este paso histórico supone un importante punto de inflexión para la seguridad energética y medioambiental mundial. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el singular depósito, denominado Onkalo, se ha construido a unos 240 kilómetros de Helsinki, cerca de la central nuclear de Olkiluoto. Esta instalación es el primer proyecto práctico del mundo para el sellado hermético y el almacenamiento geológico del combustible nuclear usado que ha llegado a la fase de licencia de explotación.

El resultado de cuarenta años de investigación

Según representantes de la STUK, los preparativos para esta importante etapa han durado cerca de 40 años. Los expertos concluyen que actualmente no existe ningún factor ni riesgo que impida conceder la licencia desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear.

Según Posiva, la empresa responsable del proyecto, el combustible nuclear usado de alta actividad se colocará en contenedores especiales de hierro y cobre. Después, serán enterrados de forma permanente en un depósito construido en el interior de roca sólida, a una profundidad de 400–450 metros.

Medidas de seguridad

Este método de aislamiento geológico profundo garantiza la separación completa y prolongada de los residuos nucleares respecto de las personas y el medio ambiente. Según las especificaciones técnicas del proyecto, el depósito de Onkalo está diseñado para mantener los materiales radiactivos en condiciones totalmente seguras durante los próximos 100 000 años.

Posiva había solicitado una licencia para explotar la instalación con éxito hasta finales de 2070. Sin embargo, todavía queda un importante paso legal antes de que el depósito comience a funcionar plenamente: se necesita la autorización del Ministerio de Economía y Empleo de Finlandia. Esta autorización solo se tramitará después de que la STUK emita un dictamen favorable.

Residuos NuclearesFinlandiaOnkaloEcologíaEnergía Nuclear
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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