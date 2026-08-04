Mykhailo Mudryk podría jugar contra la Juventus

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Mykhailo Mudryk podría jugar contra la Juventus

El centrocampista del Chelsea, Mykhailo Mudryk, se unió a la expedición del equipo en Hong Kong tras la anulación de su suspensión y está listo para jugar contra la Juventus. Según Goal.com, el entrenador Xabi Alonso confirmó que podría contar con el futbolista después de que su caso de dopaje se resolviera favorablemente y regresara a los entrenamientos. Goal.com informa de ello.

El internacional ucraniano había sido suspendido provisionalmente tras detectarse meldonio. Su último partido fue en noviembre de 2024, cuando marcó contra el Heidenheim en la Liga Conferencia. Tras presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la sanción fue anulada. El martes participó en un entrenamiento abierto y recibió los aplausos de los aficionados locales.

Regreso al campo y estado físico

En una rueda de prensa celebrada en el estadio Kai Tak, el entrenador Xabi Alonso se mostró satisfecho por el regreso de Mudryk al grupo, aunque señaló que necesitaría algo de tiempo para recuperar su plena forma física. Según Alonso, el jugador llegó directamente del aeropuerto al hotel para incorporarse al equipo y compartir sus emociones con sus compañeros.

«Ayer entrenamos. Sí, puede jugar. Probablemente todavía sea demasiado pronto para que dispute 90 minutos, pero puede entrar en la convocatoria y jugar», declaró Xabi Alonso. El técnico añadió que evaluarían la condición de Mykhailo con mucha cautela, teniendo en cuenta que llevaba mucho tiempo entrenándose de forma individual.

Interés en el mercado de fichajes y futuro

Aunque el contrato vigente del jugador con el Chelsea tiene todavía cinco años de duración, su futuro sigue siendo incierto. Tres clubes de la Premier League, entre ellos el Coventry City dirigido por Frank Lampard, se han puesto en contacto para estudiar una oferta de cesión por el extremo ucraniano. Alonso afirmó que todavía no se ha tomado una decisión definitiva y que la situación requiere un enfoque especial.

Mientras tanto, el Chelsea ha reforzado su cuerpo técnico con Austin MacPhee, especialista en jugadas a balón parado procedente del Aston Villa. El nuevo fichaje Danny Welbeck también es candidato para participar en el partido contra la Juventus. Mudryk pretende recuperar minutos en los amistosos de pretemporada y alcanzar su mejor estado de forma antes del partido de la Premier League contra el Fulham, previsto para el 24 de agosto.

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