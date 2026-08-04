Dominik Szoboszlai habla de su disputa con Curtis Jones

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Dominik Szoboszlai habla de su disputa con Curtis Jones

El líder del Liverpool y de la selección húngara, Dominik Szoboszlai, aclaró el malentendido surgido con su compañero Curtis Jones durante la concentración de pretemporada. Según explicó, el acalorado debate entre los futbolistas no alcanzó la gravedad que mostró la prensa y todas las diferencias ya han sido resueltas. Sobre ello, Goal.com informa que.

Según Goal.com, el incidente se produjo después del amistoso contra el Wrexham disputado en Nueva York. Al abandonar el campo, Dominik Szoboszlai entregó el brazalete de capitán a Kostas Tsimikas en lugar de a Curtis Jones, lo que provocó el descontento del jugador formado en el club y dio lugar a una acalorada discusión.

Las emociones sobre el campo y el incidente del brazalete

Las emociones fueron tan intensas que incluso el defensa griego Kostas Tsimikas se quitó el brazalete de capitán y lo arrojó al suelo. La escena llamó de inmediato la atención de los medios y los aficionados, alimentando los rumores sobre graves problemas en el vestuario del Liverpool.

Sin embargo, Dominik Szoboszlai rechazó tajantemente esas especulaciones. Según sus palabras, no hubo ningún conflicto serio entre los tres jugadores y simplemente debatieron sobre la situación en el campo. El centrocampista húngaro reconoció que este tipo de asuntos se resuelven después exclusivamente en el vestuario.

El estatus de vicecapitán y los planes de futuro

A pesar de sus intentos por calmar la situación, Dominik Szoboszlai no ocultó su deseo de unirse al grupo de líderes del Liverpool y desempeñar allí un papel importante en los ámbitos financiero y organizativo. La vacante dejada por la salida de Andy Robertson mantiene de actualidad la elección de un nuevo vicecapitán entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Virgil van Dijk es actualmente el capitán del equipo, mientras que futbolistas experimentados como Alisson Becker y Joe Gomez también forman parte del consejo de capitanes. Dominik Szoboszlai declaró que aceptaría con gusto y orgullo el cargo de vicecapitán si el club depositara su confianza en él.

Al mismo tiempo, el futuro de Curtis Jones, protagonista del incidente, sigue siendo un quebradero de cabeza para el equipo. Al quedarle menos de un año de contrato, el interés por conocer su destino aumenta a medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes.

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