¿Podría Trent Alexander-Arnold regresar al Liverpool

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¿Podría Trent Alexander-Arnold regresar al Liverpool

La primera temporada de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid no ha transcurrido como se esperaba, y su carrera podría afrontar un nuevo giro. El defensa inglés de 27 años no ha logrado mostrar todo su potencial en la capital española y vuelve a ser uno de los principales temas del mercado de fichajes. Según los análisis de Bild y de los expertos de talkSPORT, se está considerando la posibilidad de que regrese a su antiguo club. Así lo informa Goal.com.

Cabe recordar que el jugador llegó al Santiago Bernabéu con grandes expectativas. Sin embargo, el destino le tenía preparado un escenario diferente. La pasada temporada solo fue titular en 14 partidos de La Liga, dio 4 asistencias y no logró marcar ningún gol. Como resultado, sus estadísticas generaron dudas tanto en la directiva como entre los aficionados.

Los problemas en el Real Madrid y la situación con la selección

Las dificultades en España no se limitaron a sus actuaciones sobre el terreno de juego. Al final de la temporada, Trent Alexander-Arnold recibió un doble golpe. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no incluyó al futbolista en la convocatoria para el Mundial. Además, el Real Madrid fichó al neerlandés Denzel Dumfries para su posición, lo que volvió aún más incierto el futuro del defensa inglés.

La experta en fichajes Angelina Kelly analizó detalladamente esta situación en talkSPORT y según la información de Bild. En su opinión, la mejor solución para el jugador podría ser regresar a su antiguo club, el Liverpool. La experta señala que el conjunto de Merseyside atraviesa dificultades precisamente en esa posición y debe estudiar seriamente la situación.

La reacción del Liverpool y de sus aficionados

Según Angelina Kelly, el Liverpool debería valorar esta opción, ya que el puesto de lateral derecho genera bastantes dudas en el equipo. En particular, Frimpong no ofreció el rendimiento esperado la pasada temporada y se mostró más eficaz en posiciones ofensivas. Además, la lesión de Bradley demuestra que el equipo necesita un nuevo jugador. Alexander-Arnold podría ser el candidato perfecto para cubrir ese vacío.

Sin embargo, el asunto también tiene una dimensión emocional. La mayoría de los aficionados del Liverpool aún no ha perdonado al jugador por abandonar el club. En aquel momento, recibieron con abucheos en Anfield a uno de los canteranos del equipo. Muchos se sintieron heridos por la forma en que el futbolista dejó el club en el que había crecido.

Aun así, la experta propone analizar la situación desde otra perspectiva. Según Kelly, es comprensible que duela que un jugador traicione al club donde nació y creció, especialmente si es uno de los hijos del Liverpool. Pero tampoco hay que olvidar que, en el mundo del fútbol, resulta muy difícil rechazar una oferta de un gigante como el Real Madrid.

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