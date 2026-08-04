Un avión privado para Salah: Trabzonspor ha dado un gran paso

Mohamed SalahEl futuro de Mohamed Salah ha dado un giro inesperado. Según las últimas informaciones procedentes de Turquía, la estrella egipcia habría alcanzado un acuerdo con Trabzonspor sobre las condiciones de un contrato de dos años.

Lo más llamativo es que el club ya habría preparado un plan especial para llevar a Salah a Turquía. Si todo transcurre según lo previsto, el futbolista viajará a Estambul en un avión privado el 5 de agosto.

Acuerdo de principio por un contrato de dos años

Según la información difundida por el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, las negociaciones entre Trabzonspor y Mohamed Salah han concluido de forma positiva.

Las partes habrían alcanzado un acuerdo de principio por un contrato de dos años. Ahora se espera que el futbolista viaje a Turquía, pase el reconocimiento médico y firme el contrato.

La prensa británica, basándose también en informaciones procedentes de Turquía, ha escrito que Salah habría alcanzado un acuerdo de dos años con Trabzonspor. Sin embargo, el club todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre el fichaje.

Un avión privado llevará a Salah

Según la fuente, el delantero de 34 años se encuentra actualmente en Grecia.

Trabzonspor enviaría un avión privado el 5 de agosto para trasladar a Salah desde Grecia hasta Estambul. El jugador aterrizaría primero en Estambul y después viajaría a Trabzon para completar el traspaso.

Este plan podría demostrar que las negociaciones están muy avanzadas. Por lo general, los clubes organizan un avión privado para un futbolista únicamente en la fase final de un acuerdo.

Aun así, es demasiado pronto para considerar cerrado el fichaje hasta que se firme el contrato y el club emita un anuncio oficial.

17 millones de euros de salario y bonificaciones adicionales

La prensa turca informó anteriormente de que Trabzonspor había ofrecido a Salah un salario anual de 17 millones de euros.

El paquete económico propuesto podría incluir:

— un salario anual de 17 millones de euros;

— bonificaciones vinculadas a los resultados deportivos;

— premios individuales y colectivos;

— un porcentaje de las ventas de camisetas con el nombre de Salah.

Si el contrato de dos años se firma en estas condiciones, el salario fijo del futbolista podría alcanzar por sí solo los 34 millones de euros. Con las bonificaciones y los ingresos comerciales, la cantidad total sería aún mayor.

Un contrato de este nivel podría convertirse en un acontecimiento importante no solo para Trabzonspor, sino también para toda la Süper Lig turca.

La leyenda del Liverpool abre un nuevo capítulo

Mohamed Salah dejó el Liverpool después de finalizar la temporada 2025-2026. El club inglés confirmó oficialmente la salida del futbolista egipcio.

Salah jugó nueve años con el Liverpool y se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de la historia del club. Con los Reds disputó 442 partidos, marcó 257 goles y dio 120 asistencias.

El delantero egipcio ganó dos títulos de la Premier League con el Liverpool, además de la Champions League, el Mundial de Clubes de la FIFA, la FA Cup y otros trofeos prestigiosos.

Ahora podría comenzar una etapa completamente nueva en su carrera.

¿Qué ganaría Trabzonspor?

Si el fichaje de Salah se concreta, Trabzonspor no solo incorporaría a un delantero de primer nivel, sino que también sumaría una marca de alcance mundial.

La llegada del futbolista egipcio podría:

— aumentar el reconocimiento internacional del club;

— impulsar las ventas de camisetas y productos oficiales;

— atraer a nuevos patrocinadores;

— incrementar el interés por el campeonato turco.

Desde el punto de vista deportivo, se espera que la velocidad, la calidad individual y la capacidad goleadora de Salah eleven el ataque de Trabzonspor a un nuevo nivel.

Sin embargo, su edad, su elevado salario y el proceso de adaptación al fútbol turco también suponen ciertos riesgos para el club.

Todas las miradas están puestas en el 5 de agosto

Por ahora, las principales informaciones sobre el fichaje se basan en las declaraciones de periodistas y en publicaciones de medios extranjeros. Trabzonspor no ha anunciado la firma oficial del contrato.

Por ello, el avión privado que supuestamente llevará a Salah el 5 de agosto y la llegada del futbolista a Turquía podrían convertirse en la fase más importante de las negociaciones.

Si el acuerdo se cierra, el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor será uno de los acontecimientos más sonados del mercado de fichajes de verano.

¿Crees que Salah podría lograr resultados tan buenos en el campeonato turco como en Inglaterra? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.