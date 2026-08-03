El profesor que calificó a sus alumnos hasta el día antes de morir

Manuyel Alexandro Navarro, profesor de matemáticas en Texas, revisó las tareas de sus alumnos a pesar de estar hospitalizado en estado grave.

Antes de ingresar en cuidados intensivos, logró terminar la evaluación final de los trabajos de sus estudiantes. Según sus allegados, era muy importante para Navarro que sus alumnos aprendieran y conocieran sus calificaciones a tiempo.

Su familia lo recuerda como una persona entregada a su profesión y consciente de su responsabilidad hasta el final. A pesar de su grave estado, puso en primer lugar sus deberes como profesor.

Después de calificar por completo las tareas, Manuyel Alexandro Navarro falleció al día siguiente, a los 66 años. Muchos consideran su gesto un ejemplo de verdadera vocación docente, cariño y dedicación profesional.