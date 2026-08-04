La NASA elige el Tesla Cybertruck para evacuar a los astronautas

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La NASA elige el Tesla Cybertruck para evacuar a los astronautas

Por primera vez en la historia de la exploración espacial, la NASA ha elegido oficialmente la camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, propiedad de SpaceX, para evacuar de emergencia a la tripulación de la misión Crew-13. Esta decisión sin precedentes supone un giro importante en el enfoque tecnológico de la agencia y se espera que optimice considerablemente la preparación de futuros vuelos. Así lo informa Ixbt.com informa que

Según ixbt.com, hasta ahora los especialistas de la NASA utilizaban vehículos blindados MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) de grado militar, diseñados para operar en zonas peligrosas. Estos pesados vehículos destacaban por su resistencia y podían servir como refugio fiable incluso cuando estaban detenidos. Por ejemplo, algunas puertas de estos vehículos pesaban hasta 272 kilogramos.

Por qué la elección favoreció a Tesla

Según explicó Richard Jones, representante de la NASA, pasar a un vehículo eléctrico permite ahorrar recursos esenciales y simplificar las operaciones. Ya no es necesario mantener un vehículo MRAP exclusivo ni a su tripulación especializada, lo que evita que los recursos se solapen con los de otros lanzamientos de cohetes.

Se señala que SpaceX ya ha probado con éxito el Cybertruck durante sus propios vuelos. Se ha comprobado que la camioneta eléctrica puede salir de una zona peligrosa más rápido que los vehículos blindados tradicionales y que resulta mucho más fácil de conducir. Curiosamente, la NASA no realizó ninguna modificación especial en el vehículo para esta misión.

Cuestiones de seguridad y planes futuros

Aun así, la fiabilidad de un vehículo eléctrico en situaciones de emergencia sigue siendo un tema importante de debate. Cabe recordar que Tesla había elogiado la resistencia de las ventanas de sus vehículos, pero durante la presentación estas se rompieron al recibir el impacto de una bola metálica. Además, según la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el modelo Cybertruck ha afrontado hasta ahora 11 campañas de retirada independientes debido a problemas como el atasco del pedal del acelerador, el desprendimiento de las ruedas y el fallo del inversor.

La misión SpaceX Crew-13 está prevista para una fecha no anterior al 12 de septiembre de 2026. La tripulación estará compuesta por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el representante de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

Tras llegar a la Estación Espacial Internacional (ISS), este grupo internacional se incorporará a la expedición 75. Realizarán experimentos científicos sobre la fabricación de materiales en el espacio, la inteligencia artificial, los sistemas médicos basados en realidad aumentada y la impresión de tejidos humanos como bioproductos.

NASATeslaCybertruckSpaceXCosmos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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