Waymo abre su servicio de robotaxis a todos en Dallas

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Waymo abre su servicio de robotaxis a todos en Dallas

Waymo, el fabricante de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, eliminó la lista de espera de su servicio de robotaxis en Dallas, Texas. Según ixbt.com, desde ahora los residentes y visitantes de la ciudad pueden utilizar el servicio sin restricciones. TechCrunch.com informa .

Según la información difundida el martes de este año por Waymo, cualquier usuario puede descargar la aplicación móvil específica y solicitar de inmediato un taxi autónomo. Este paso representa un nuevo avance importante para la empresa en la expansión de sus tecnologías de conducción autónoma por Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Lanzamiento del servicio y colaboraciones

Waymo opera en Dallas desde el año pasado. Inicialmente, la empresa comenzó a probar sus tecnologías en vías públicas y anunció sus planes de lanzar oficialmente el servicio en 2026. En la primera etapa se utilizó una lista de espera temporal, y el servicio se abrió al público en febrero. Desde entonces, cerca de 150 000 pasajeros lo han utilizado.

La empresa colabora con Avis Budget Group para gestionar su flota. Avis se encarga de cargar, mantener y gestionar el depósito general de los vehículos autónomos Jaguar I-Pace totalmente eléctricos. Waymo ya ha aplicado con éxito este enfoque en otros grandes mercados, como Phoenix, Los Ángeles y San Francisco.

Planes futuros y condiciones meteorológicas

Por ahora, los pasajeros no pueden llegar al aeropuerto Dallas Love Field en robotaxi. Representantes de la empresa indicaron que las pruebas de vehículos autónomos continúan en el recinto aeroportuario y que se espera ofrecer el servicio también en esta ruta en un futuro próximo.

La actividad de Waymo en Dallas también afrontó algunas dificultades al principio. En mayo, el servicio se suspendió temporalmente en Dallas, Houston, San Antonio y Atlanta debido a fuertes lluvias y carreteras inundadas. Aunque el servicio de robotaxis ya se ha restablecido en estas ciudades, la empresa recordó que podría modificar sus operaciones o suspenderlas temporalmente según las condiciones meteorológicas adversas y la situación en tiempo real. Los usuarios pueden consultar el estado del servicio a través de la aplicación Waymo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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