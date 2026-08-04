El fundador de TV Time presenta Bingers para recuperar su aplicación favorita

Tras el cierre de la popular aplicación TV Time, se creó una nueva aplicación para seguir series y películas, llamada Bingers, con el objetivo de sustituirla y recuperar las funciones conocidas y apreciadas por los fans. Este nuevo proyecto fue desarrollado por Antonio Pinto, uno de los cofundadores de TV Time, quien anunció que se propone restaurar las mejores características de la plataforma original. El lanzamiento de la aplicación despertó un gran interés entre los aficionados a los contenidos digitales. TechCrunch.com lo informa .

El cierre inesperado de TV Time y el descontento de los fans

Según TechCrunch, Whip Media, propietaria de la aplicación TV Time, decidió cerrar el producto para centrar sus esfuerzos en la inteligencia artificial. La decisión sorprendió y decepcionó profundamente a su fiel base de usuarios. Cuando se cerró, la aplicación había superado los 26,4 millones de instalaciones, una cifra notable para un servicio de esta categoría.

Más de 28 000 usuarios, indignados por el anuncio del cierre, firmaron una petición dirigida a Whip Media para pedir que salvara TV Time mediante apoyo financiero, financiación colectiva o suscripciones. Sin embargo, la empresa no cambió de planes y la aplicación finalmente fue retirada de las tiendas en la fecha prevista. Después, Antonio Pinto decidió crear una nueva alternativa para responder a la demanda de los fans.

Principales funciones de la aplicación Bingers

A diferencia de otros rastreadores similares, TV Time no se limitaba a marcar las películas vistas, sino que también ofrecía a los usuarios un foro para debatir sobre sus episodios favoritos. Este entorno social permitía a los fans compartir sus teorías, crear memes y comunicarse con otros espectadores.

Según Antonio Pinto, Bingers pretende recuperar precisamente este entorno social único. La nueva aplicación consta de tres secciones principales:

una herramienta para seguir las películas y series vistas o previstas;

la posibilidad de descubrir nuevos contenidos;

un entorno de red social exclusivo para fans.

Los usuarios también pueden importar a Bingers los datos de su archivo de TV Time. Antes de cesar su actividad, TV Time ofreció una herramienta de exportación compatible con las normas del GDPR, y Bingers permite volver a cargar esos datos.

Sostenibilidad financiera y planes futuros

Para resolver el problema de los costes financieros que contribuyó al cierre de TV Time, Bingers ha elegido un enfoque diferente. Antonio Pinto explica que la nueva aplicación está diseñada para cargar las bibliotecas de los usuarios directamente en sus teléfonos. Esto permite trasladar procesos pesados, como el calendario y la lista de seguimiento, de los servidores de la empresa a los dispositivos de los usuarios.

En la primera etapa, Bingers dependerá de las contribuciones directas de los usuarios para cubrir los costes de los servidores. A largo plazo, su creador también estudia un nuevo modelo de negocio que podría reunir a los fans en la vida real, aunque por ahora no se han revelado los detalles.