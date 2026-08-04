El Barcelona gasta una cifra récord en el fichaje de Kerolin

El mercado de fichajes del fútbol femenino ha sido escenario de un acuerdo sin precedentes. El FC Barcelona ha incorporado a la delantera brasileña Kerolin, procedente del Manchester City. Según Sky Sports, el traspaso se ha convertido en uno de los más caros de la historia del fútbol femenino y ha establecido un nuevo récord económico en la Women’s Super League (WSL). informa de ello.

El valor del acuerdo ascendería a aproximadamente 1,25 millones de libras esterlinas. Esta cifra monumental supera el anterior récord, establecido el verano pasado con el traspaso de Olivia Smith del Liverpool al Arsenal por 1 millón de libras. Para el Manchester City, se trata de una operación muy rentable, ya que el club había fichado a la brasileña apenas 18 meses antes procedente de la NWSL.

Los cambios en la plantilla del Barcelona y una nueva etapa

El fichaje de Kerolin llega en un momento de transición importante para las campeonas de Europa. Durante el mercado de verano, el Barcelona perdió a varias jugadoras clave. La doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas y la defensa Mapi León se marcharon al London City Lionesses, mientras que Salma Paralluelo fichó por el Lyon, rival en la Liga de Campeones.

Por ello, la directiva azulgrana eligió a Kerolin como su principal objetivo para reforzar y reactivar la línea ofensiva. Según las fuentes, la futbolista brasileña firmó en el Estadi Johan Cruyff un contrato de larga duración hasta el verano de 2030. De este modo, su futuro queda ligado al club catalán durante varios años.

Un giro radical en la estrategia financiera del club

Este fichaje abre una nueva página en la política de contrataciones del equipo femenino del Barcelona. Históricamente, el club catalán había sido prudente en el mercado femenino y evitaba superar los 500.000 libras esterlinas. El anterior récord del equipo pertenecía a la centrocampista inglesa Keira Walsh, incorporada del Manchester City en 2022 por 400.000 libras.

Con el fichaje de Kerolin, el club no solo ha batido esa marca, sino que también la ha más que duplicado. Esta decisión demuestra claramente que el Barcelona está decidido a mantener su dominio en la cima del fútbol europeo pese al creciente poder económico de los clubes ingleses y estadounidenses.