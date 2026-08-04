Oppo presenta el smartphone A7 Pro Max con batería de 10 000 mA·ch

Oppo, una de las principales marcas tecnológicas chinas, ha presentado oficialmente el Oppo A7 Pro Max, un smartphone único capaz de establecer nuevos estándares en el mercado. Según Ixbt.com, la característica más destacada del dispositivo es su potente batería con una impresionante capacidad de 10 000 mA·ch. informa .

Resistencia y capacidades técnicas

Según el fabricante, la enorme batería permite al usuario ver vídeos cortos de forma ininterrumpida durante 24 horas. Además, gracias a las tecnologías modernas, se garantiza que la batería conserve al menos el 80 % de su capacidad inicial incluso después de hasta 1500 ciclos de carga completa.

El smartphone también destaca por sus capacidades de carga rápida. Oppo admite una carga rápida de hasta 80 W mediante su protocolo propietario. Además, es compatible con una carga de hasta 44 W según los estándares UFCS, de hasta 55 W con PPS y de hasta 13,5 W mediante el protocolo USB Power Delivery. Cuando es necesario, el dispositivo también puede utilizarse eficazmente como fuente de alimentación externa, o powerbank, gracias a su función de carga por cable inversa de 27 W.

Diseño y niveles de protección

La plataforma de hardware del dispositivo se basa en el procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, encargado de ejecutar de forma estable las tareas cotidianas. El Oppo A7 Pro Max está protegido de manera fiable frente a las condiciones ambientales y cumple plenamente con los estándares IP66, IP68, IP69 e IP69K. Esto permite utilizarlo sin preocuparse por el polvo ni el agua.

Las capacidades ópticas tampoco se han dejado de lado. La cámara principal incorpora un sensor Sony de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), además de un módulo monocromo adicional de 2 megapíxeles. En el frontal hay otra cámara de 50 megapíxeles. El panel trasero también incluye un indicador luminoso especial que informa sobre las llamadas entrantes, las notificaciones y el proceso de carga.

Precios y condiciones de venta

Entre las características del smartphone se incluyen NFC, un puerto infrarrojo, funciones de inteligencia artificial contra el fraude, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y la interfaz del sistema operativo ColorOS 16.0. En el mercado chino, los precios del dispositivo según su configuración son los siguientes:

8/128 GB — 325 dólares

12/256 GB — 400 dólares

12/512 GB — 445 dólares

Con motivo del inicio de las ventas, los compradores recibirán regalos especiales, incluidos los auriculares inalámbricos Oppo Enco R5, protección de pantalla durante dos años y un seguro de un año contra daños por agua.