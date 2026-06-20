Vinícius: «Siempre soñamos con marcar goles y que nuestro pueblo se sienta orgulloso»

Tras una victoria amplia y convincente (3-0) ante Haití en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la estrella de la selección brasileña y del Real Madrid Vinícius Júnior compartió su alegría e impresiones. El talentoso extremo, autor del tercer gol del encuentro, habló con emoción sobre su responsabilidad en la selección y sus sueños de infancia cumplidos.

Una base de confianza y serenidad

Según Vinícius, esta victoria otorga una ventaja psicológica a los «pentacampeones» antes de los próximos encuentros decisivos:

Un momento clave: «Es un momento muy importante para todos en el equipo. La victoria nos brinda confianza y serenidad antes del próximo partido. Es sumamente importante».

Confianza en la propia fuerza: «Aún hay muchos aspectos que mejorar, pero estos dos partidos nos están dando confianza en nuestra propia fuerza».

«Quiero ayudar no solo con goles, sino también con mi trabajo»

Vinícius, quien realiza un gran volumen de trabajo en el campo no solo en ataque sino también en el esfuerzo colectivo, se detuvo en su rol y objetivos:

«La oportunidad de marcar goles y dar asistencias me ayuda a alcanzar el nivel que quiero lograr en la selección. Quiero hacer aún más por el equipo nacional. No solo quiero ayudar con goles, sino también con el trabajo que realicé hoy. Conozco mi importancia en el equipo y, si estoy en buena forma, puedo hacer una gran contribución al juego».

Orgullo nacional y sueño de infancia hecho realidad

Como para cualquier niño brasileño, defender el honor de la patria en una Copa del Mundo ha sido la meta más alta para Vinícius:

Dar alegría a los aficionados: La selección no asiste al Mundial solo por la copa, sino para brindar una felicidad infinita a su pueblo y a sus seres queridos.

El momento en que los sueños se cumplen: «Estamos aquí para dar alegría a nuestro pueblo y a nuestros seres queridos. Este partido fue uno de esos; siempre hemos soñado con jugar un Mundial. Siempre hemos soñado con marcar goles en el Mundial y que nuestro pueblo se sienta orgulloso de nosotros».

La selección de Brasil lidera su grupo con 4 puntos tras dos jornadas y avanza con confianza hacia la fase de eliminación directa. ¡Deseamos suerte a Vinícius y sus compañeros en los próximos encuentros! Sigue los eventos más emocionantes del Mundial con nosotros.