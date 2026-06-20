Vinícius: «Siempre soñamos con marcar goles y que nuestro pueblo se sienta orgulloso»

·29·Deportes
Vinícius: «Siempre soñamos con marcar goles y que nuestro pueblo se sienta orgulloso»

Tras una victoria amplia y convincente (3-0) ante Haití en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la estrella de la selección brasileña y del Real Madrid Vinícius Júnior compartió su alegría e impresiones. El talentoso extremo, autor del tercer gol del encuentro, habló con emoción sobre su responsabilidad en la selección y sus sueños de infancia cumplidos.

Una base de confianza y serenidad

Según Vinícius, esta victoria otorga una ventaja psicológica a los «pentacampeones» antes de los próximos encuentros decisivos:

  • Un momento clave: «Es un momento muy importante para todos en el equipo. La victoria nos brinda confianza y serenidad antes del próximo partido. Es sumamente importante».

  • Confianza en la propia fuerza: «Aún hay muchos aspectos que mejorar, pero estos dos partidos nos están dando confianza en nuestra propia fuerza».

«Quiero ayudar no solo con goles, sino también con mi trabajo»

Vinícius, quien realiza un gran volumen de trabajo en el campo no solo en ataque sino también en el esfuerzo colectivo, se detuvo en su rol y objetivos:

«La oportunidad de marcar goles y dar asistencias me ayuda a alcanzar el nivel que quiero lograr en la selección. Quiero hacer aún más por el equipo nacional. No solo quiero ayudar con goles, sino también con el trabajo que realicé hoy. Conozco mi importancia en el equipo y, si estoy en buena forma, puedo hacer una gran contribución al juego».

Orgullo nacional y sueño de infancia hecho realidad

Como para cualquier niño brasileño, defender el honor de la patria en una Copa del Mundo ha sido la meta más alta para Vinícius:

  • Dar alegría a los aficionados: La selección no asiste al Mundial solo por la copa, sino para brindar una felicidad infinita a su pueblo y a sus seres queridos.

  • El momento en que los sueños se cumplen: «Estamos aquí para dar alegría a nuestro pueblo y a nuestros seres queridos. Este partido fue uno de esos; siempre hemos soñado con jugar un Mundial. Siempre hemos soñado con marcar goles en el Mundial y que nuestro pueblo se sienta orgulloso de nosotros».

La selección de Brasil lidera su grupo con 4 puntos tras dos jornadas y avanza con confianza hacia la fase de eliminación directa. ¡Deseamos suerte a Vinícius y sus compañeros en los próximos encuentros! Sigue los eventos más emocionantes del Mundial con nosotros.

Vinícius JúniorBrasilReal MadridHaití
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Copa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalCopa del Mundo de Boxeo: 4 boxeadores uzbekos se clasifican para la finalHoy, 14:13Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Mundial 2026. Escocia – Marruecos 0:1 (vea el gol anotado)Hoy, 14:07El FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioEl FC Barcelona corre contra el reloj para fichar a un talentoso defensa a bajo precioHoy, 13:58Demba Ba nombrado director deportivo de un club francésDemba Ba nombrado director deportivo de un club francésHoy, 13:54Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)Mundial 2026. EE. UU. – Australia 2:0 (ver los goles)Hoy, 13:47Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)Mundial 2026. Brasil - Haití 3:0 (ve los goles)Hoy, 13:40
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?