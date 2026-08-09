Michael Owen: «El Liverpool se equivocó en el mercado de fichajes»

·87·Deportes
Michael Owen: «El Liverpool se equivocó en el mercado de fichajes»

El club inglés Liverpool dejó pasar una oportunidad clave para reforzar su línea ofensiva durante el mercado de fichajes de verano. Las situaciones de Jarrod Bowen, capitán del West Ham, y Bradley Barcola, delantero del Paris Saint-Germain, generan un intenso debate. Goal.com informa .

En una entrevista exclusiva con Goal.com, el exdelantero del Liverpool Michael Owen afirmó que la directiva de los Reds eligió el enfoque equivocado en el mercado de fichajes. Según él, el club debería haberse fijado en otro candidato para sustituir a Mohamed Salah.

El elevado precio de Bradley Barcola

El valor de mercado de Bradley Barcola, que juega en el Paris Saint-Germain, y los casi dos años que le quedan de contrato no presionan al club parisino para vender al futbolista. El campeón francés exige 145 millones de libras esterlinas, unos 195 millones de dólares, por su estrella.

Aunque realizó grandes fichajes el año pasado, el Liverpool no puede justificar un gasto tan elevado para cubrir la marcha de Mohamed Salah, que se fue como agente libre. A pocas semanas del inicio de la nueva temporada, el cuerpo técnico se apresura a encontrar un extremo.

La opción de Jarrod Bowen

En opinión de Michael Owen, Jarrod Bowen, descendido de la Premier League con el West Ham, sería el candidato ideal para sustituir a Mohamed Salah. El exfutbolista destacó que el extremo inglés estaría dispuesto a fichar por otro equipo después del descenso de su club a una división inferior.

«Bradley Barcola es, sin duda, un futbolista de primer nivel, pero su precio es demasiado alto. Yo habría actuado de otra manera e intentado traer a Jarrod Bowen del West Ham», declaró Michael Owen en una entrevista ofrecida a través de Sportsbookreview.com y el código promocional de Kalshi.

Owen también añadió que el Liverpool debería considerar a otros jugadores talentosos en el mercado de fichajes, ya que el equipo necesita urgentemente futbolistas capaces de jugar por las bandas. Sin embargo, con poco tiempo y unas exigencias económicas elevadas, esta ventana de fichajes resulta especialmente complicada para los Reds.

LiverpoolMichael OwenJarrod BowenBradley BarcolaPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Girona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia SaudíGirona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia SaudíHoy, 02:52Comienza la semana decisiva para el futuro de Julián ÁlvarezComienza la semana decisiva para el futuro de Julián ÁlvarezHoy, 02:35Darwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el clubDarwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el clubHoy, 02:16El Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine CamaraEl Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine CamaraHoy, 01:34Juventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon LucumíJuventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon LucumíHoy, 00:55Florian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni IraolaFlorian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni IraolaHoy, 00:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)