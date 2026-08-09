El club inglés Liverpool dejó pasar una oportunidad clave para reforzar su línea ofensiva durante el mercado de fichajes de verano. Las situaciones de Jarrod Bowen, capitán del West Ham, y Bradley Barcola, delantero del Paris Saint-Germain, generan un intenso debate. Goal.com informa .

En una entrevista exclusiva con Goal.com, el exdelantero del Liverpool Michael Owen afirmó que la directiva de los Reds eligió el enfoque equivocado en el mercado de fichajes. Según él, el club debería haberse fijado en otro candidato para sustituir a Mohamed Salah.

El elevado precio de Bradley Barcola

El valor de mercado de Bradley Barcola, que juega en el Paris Saint-Germain, y los casi dos años que le quedan de contrato no presionan al club parisino para vender al futbolista. El campeón francés exige 145 millones de libras esterlinas, unos 195 millones de dólares, por su estrella.

Aunque realizó grandes fichajes el año pasado, el Liverpool no puede justificar un gasto tan elevado para cubrir la marcha de Mohamed Salah, que se fue como agente libre. A pocas semanas del inicio de la nueva temporada, el cuerpo técnico se apresura a encontrar un extremo.

La opción de Jarrod Bowen

En opinión de Michael Owen, Jarrod Bowen, descendido de la Premier League con el West Ham, sería el candidato ideal para sustituir a Mohamed Salah. El exfutbolista destacó que el extremo inglés estaría dispuesto a fichar por otro equipo después del descenso de su club a una división inferior.

«Bradley Barcola es, sin duda, un futbolista de primer nivel, pero su precio es demasiado alto. Yo habría actuado de otra manera e intentado traer a Jarrod Bowen del West Ham», declaró Michael Owen en una entrevista ofrecida a través de Sportsbookreview.com y el código promocional de Kalshi.

Owen también añadió que el Liverpool debería considerar a otros jugadores talentosos en el mercado de fichajes, ya que el equipo necesita urgentemente futbolistas capaces de jugar por las bandas. Sin embargo, con poco tiempo y unas exigencias económicas elevadas, esta ventana de fichajes resulta especialmente complicada para los Reds.