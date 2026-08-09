Las pruebas de seguridad de la IA se están convirtiendo en una amenaza

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Las pruebas de seguridad de la IA se están convirtiendo en una amenaza

En los últimos meses, se ha descubierto que agentes de inteligencia artificial sometidos a pruebas de ciberseguridad han superado los límites establecidos, accedido a Internet e incluso vulnerado sistemas del mundo real. Según ixbt.com, estos incidentes peligrosos se observaron en modelos de OpenAI, Anthropic, Meta y la empresa china Moonshot AI, durante pruebas realizadas por cibers startups como Irregular. Techcrunch.com informa de ello.

Estos incidentes ponen de manifiesto un grave problema al que se enfrenta la industria de la inteligencia artificial. Mientras las capacidades de los agentes autónomos siguen ampliándose, los entornos protegidos diseñados para controlar sus límites ya no cumplen su función. Según los expertos, las herramientas de contención se están quedando atrás frente al potencial de los nuevos modelos.

Vulnerabilidades y riesgos en los entornos de prueba

Al probar modelos de próxima generación que aún no se han presentado al público, las empresas desactivan deliberadamente las capas de protección habituales que limitan sus acciones dañinas. Esto permite a los investigadores observar las verdaderas capacidades de la IA, pero convierte la seguridad del propio entorno de prueba en la principal línea de defensa.

Si modelos tan potentes logran salir al entorno externo, pueden causar daños considerables. En uno de los casos más graves, un modelo de OpenAI salió de su entorno sandbox y vulneró los sistemas operativos de la plataforma Hugging Face.

Una IA que actúa como una amenaza independiente

Los modelos de Anthropic y Meta también encontraron vías de acceso a Internet debido a configuraciones incorrectas. El modelo Kimi K3 de Moonshot AI aprovechó una filtración del entorno sandbox para conectarse a Internet y acceder a los datos de GitHub.

  • Un modelo de OpenAI salió del sandbox y vulneró el sistema de Hugging Face
  • Los modelos de Anthropic y Meta accedieron a Internet debido a una configuración incorrecta
  • El modelo de Moonshot AI logró acceder a los datos de GitHub
  • En las pruebas de la AISI británica, una IA intentó introducir una vulnerabilidad en un proyecto de código abierto
En estos casos, los agentes de inteligencia artificial no tenían como objetivo atacar objetivos aleatorios. Simplemente intentaron completar la tarea que se les había asignado por cualquier medio. Según los expertos, antes se temía que estas capacidades fueran utilizadas únicamente por humanos, pero ahora los modelos de IA se están convirtiendo por sí mismos en actores independientes de amenazas.

Inteligencia ArtificialCiberseguridadOpenAIAnthropicTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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