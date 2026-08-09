El Galatasaray envía una gran oferta por Gabriel Martinelli

El club turco Galatasaray ha dado un paso importante en el fichaje del delantero del Arsenal Gabriel Martinelli al enviar una oferta oficial de 34 millones de libras por el extremo brasileño. Sin embargo, football.london informa de que el club londinense no tiene intención de vender a su extremo izquierdo hasta encontrar un sustituto adecuado. Goal.com también lo confirma.

El equipo dirigido por Mikel Arteta está muy activo durante el mercado de fichajes de verano. Christos Tzolis y Bruno Guimarães ya se han incorporado al club. En particular, el jugador griego destacó durante la pretemporada y logró marcar contra el Girona. Esto ha aumentado considerablemente la competencia por un puesto en el once titular para Gabriel Martinelli.

El futuro de Martinelli y las condiciones del traspaso

La temporada pasada, Gabriel Martinelli solo marcó un gol en 30 partidos de la Premier League y no logró mantener un rendimiento regular. A pesar de ello, actualmente se siente feliz en Londres y continúa en el club. Sin embargo, la amenaza de perder su puesto de titular podría influir en la decisión del jugador sobre su futuro, según se informa.

La directiva del Arsenal ya había mostrado interés en los servicios de Vinícius Júnior con el objetivo de reforzar aún más las bandas. Esto demuestra que el club tiene grandes ambiciones en el mercado de fichajes. Mikel Arteta confirmó que seguirán produciéndose cambios en la plantilla para aumentar la competitividad del equipo.

La declaración de Mikel Arteta

Después del partido contra el Girona, Mikel Arteta participó en una rueda de prensa y dio a entender que el mercado de fichajes aún no ha terminado: « Esperamos que haya movimientos en las próximas semanas. Todos queremos reforzarnos. Miren el mercado de fichajes y a nuestros rivales: no nos quedaremos de brazos cruzados, tenemos planes muy ambiciosos. »

Según el entrenador, es necesario aumentar la competencia interna para elevar aún más el nivel del equipo y cubrir sus carencias. Si la directiva del Arsenal incorpora a otro extremo de primer nivel, se espera que el Galatasaray intensifique sus esfuerzos para fichar a Gabriel Martinelli. Por ahora, el brasileño tendrá que luchar sobre el terreno de juego para conservar su puesto.