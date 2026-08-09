La Roma entra en la puja por el fichaje de Rodrigo Mora

El club italiano Roma ha comenzado a moverse activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantilla con jóvenes talentos. Los Giallorossi trabajan para incorporar nuevos candidatos a la posición de mediapunta, pensando en el futuro. Rodrigo Mora, talentoso futbolista nacido en 2007 y jugador del FC Porto, se ha convertido en uno de los principales objetivos del club romano. Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com y varios periodistas especializados, la directiva de la Roma ya ha iniciado negociaciones con el FC Porto para fichar al jugador. El conjunto romano está dando pasos firmes para hacerse con este joven talento en la recta final del mercado. Considerado una de las estrellas más brillantes del fútbol portugués, Rodrigo Mora ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos gracias a su técnica y su visión de juego.

Oferta económica y condiciones

Según informó Angelo Mangiante, la Roma ha enviado su primera oferta económica oficial por el fichaje de Rodrigo Mora. El club romano propone incorporarlo cedido por 5 millones de euros, con una opción de compra definitiva por otros 45 millones de euros. Sin embargo, cerrar el traspaso no será sencillo, ya que la competencia por el jugador es muy elevada.

De acuerdo con Gianluca Di Marzio, el entrenador de la Roma desea fervientemente contar con este joven futbolista en su equipo y exige a la directiva cerrar su fichaje por todos los medios. El firme interés del técnico está impulsando al club a ser aún más activo en las negociaciones. Aun así, el conjunto romano no está solo en esta pelea.

El interés de un club turco

Según los medios turcos, especialmente Yağız Sabuncuoğlu, el Galatasaray también sigue de cerca la situación de Rodrigo Mora. El club de Estambul estudia igualmente las posibilidades de fichar al talentoso jugador en los últimos días del mercado. Esto ha intensificado aún más la competencia en la carrera por el fichaje.

El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, reaccionó a los rumores sobre el traspaso del jugador y declaró: «No ha pedido marcharse del equipo. Entiendo que el mercado de fichajes pueda ocupar la mente de los futbolistas. A veces es natural que piensen en otros destinos o en su papel en el FC Porto. Pero todos pueden mantener la calma».

Por ahora, se desconoce cómo terminará el fichaje. La Roma pretende cerrar las negociaciones con rapidez y adelantarse a sus competidores. Si el acuerdo se concreta, supondrá un paso importante en los planes del conjunto romano para las próximas temporadas.