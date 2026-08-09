Apple presentará de una vez tres nuevos productos Ultra

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Apple presentará de una vez tres nuevos productos Ultra

Apple ha comenzado a utilizar de forma más amplia la marca « Ultra » en su gama de productos. Según una información publicada por MacRumors, basada en declaraciones del informante de Bloomberg Mark Gurman y en datos de MacWorld, próximamente podrían anunciarse al menos tres nuevos dispositivos con este nombre. Esta nueva estrategia podría provocar cambios importantes en el mercado tecnológico. Así lo informa Ixbt.com.

El primero de los dispositivos en preparación sería el esperado iPhone plegable, que probablemente se llamará iPhone Ultra. Según las fuentes, está previsto que este innovador smartphone salga a la venta en septiembre de este año. Sería el primer paso de Apple en el mercado de los dispositivos con pantalla plegable.

Auriculares de nueva generación y funciones de inteligencia artificial

Se espera que los auriculares AirPods Ultra se presenten antes de que termine el año. Según los expertos, pertenecerán a una nueva categoría de auriculares cuyo diseño recordará al de los modelos convencionales AirPods Pro. Sin embargo, la principal diferencia será que estarán equipados con diminutas cámaras infrarrojas diseñadas para utilizar inteligencia artificial y monitorizar la salud del usuario.

Se espera que estas soluciones tecnológicas permitan controlar mejor la salud en la vida cotidiana y llevar la experiencia de uso de los dispositivos a un nivel superior. La incorporación de cámaras infrarrojas podría convertirse en una de las actualizaciones más importantes de la serie AirPods.

MacBook Ultra y la era de las pantallas OLED

Características técnicas previstas

A comienzos de 2027, la compañía también podría presentar los nuevos portátiles MacBook Ultra, completamente inéditos en su historia. Anteriormente se especulaba con que estos modelos formarían parte de la gama Pro. Además de ser los primeros ordenadores de Apple equipados con pantallas OLED, también contarían por primera vez con pantallas táctiles.

También se espera que los nuevos portátiles incorporen los procesadores M5 Pro y M5 Max. Asimismo, podrían incluir una Dynamic Island más pequeña y el módem Apple C2. Esto mejoraría aún más la interconexión entre los dispositivos del ecosistema Apple y la velocidad de Internet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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