La salida de Ronald Araújo al Liverpool cambia los planes del Barcelona

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La salida de Ronald Araújo al Liverpool cambia los planes del Barcelona

La salida del defensa central uruguayo Ronald Araújo de Cataluña para fichar por el Liverpool inglés ha cambiado radicalmente la política de fichajes del Barcelona . Este inesperado traspaso ha planteado al entrenador Hansi Flick y al director deportivo Deco la urgente tarea de reconstruir la defensa. Así lo informa Goal.com .

Según la información publicada por Marca, el propio jugador había insistido anteriormente en varias ocasiones en su deseo de continuar en el equipo. Por eso, su salida fue una noticia inesperada incluso para sus compañeros. Sin embargo, una vez aclaradas la posición y las ideas del entrenador Hansi Flick, el defensa prefirió afrontar nuevos retos.

Detalles del traspaso y aspectos económicos

Ronald Araújo firmó con el Liverpool un contrato de larga duración hasta junio de 2031. El club inglés también tiene una opción de compra válida hasta el final de la temporada, por un importe estimado de unos 50 millones de euros.

Además, el Liverpool asumió el pago íntegro del salario del jugador, uno de los más altos del Barcelona. Esto reduce considerablemente la carga financiera del club catalán y le ayuda a aligerar su masa salarial.

Las nuevas tareas de Deco y Hansi Flick

La salida de Araújo rumbo a Inglaterra, después de despedirse de sus compañeros y del personal del club en el complejo deportivo Joan Gamper, no estaba prevista en absoluto en los planes del Barcelona. Aunque esta posibilidad siempre se había debatido, el jugador mostraba poca predisposición a marcharse.

La situación actual exige al director deportivo Deco estudiar cinco alternativas para reforzar el centro de la defensa, además de las demás prioridades del mercado de fichajes. Este complejo equilibrio tendrá sin duda un impacto en los resultados del equipo esta temporada.

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